El Gobierno abrió el debate sobre la reforma laboral con empresarios y prevé sumar a otros sectores productivos

El Gobierno nacional comenzó a abrir el debate sobre la reforma laboral con el sector empresario y anticipó que replicará estos encuentros con otros actores productivos del país. La iniciativa es impulsada por La Libertad Avanza y busca explicar el proyecto de modernización laboral, evacuar dudas y facilitar su tratamiento legislativo.

El primer conversatorio se realizó con pequeñas y medianas empresas, en una actividad partidaria promovida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de referentes del Ejecutivo y del oficialismo parlamentario. El encuentro tuvo lugar en el barrio porteño de Parque Patricios.

Según confirmaron fuentes del espacio libertario, el oficialismo evalúa extender esta modalidad a otros proyectos clave de la agenda legislativa, con el objetivo de fortalecer el diálogo con el sector productivo y consolidar consensos en torno a las reformas estructurales.

Entre los participantes estuvo el senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, quien defendió la iniciativa y destacó su impacto en la regularización del empleo, la previsibilidad económica y la generación de señales positivas para los mercados.

“La iniciativa busca generar empleo formal, reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas”, afirmó Cervi, quien agregó que “sin reglas claras no hay inversiones ni empleo genuino”.

Desde el oficialismo remarcaron que se trató de una actividad partidaria. “La idea es acercarle a la gente la posibilidad de que pregunte y se saque las dudas sobre los proyectos y las reformas”, sintetizó una fuente de La Libertad Avanza tras el intercambio con los empresarios.

En representación del Gobierno nacional expusieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y la titular del espacio libertario porteño, Pilar Ramírez. También participaron el diputado Guillermo Montenegro y el analista económico Claudio Zuchovicki. Karina Milei siguió el encuentro desde la primera fila del auditorio.

Durante el conversatorio, los empresarios realizaron consultas sobre distintos puntos del proyecto, en especial sobre los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y otros aspectos del articulado. Los funcionarios respondieron los planteos y adelantaron que continuarán con encuentros sectoriales en distintas provincias, entre ellas Santa Fe, para ampliar el debate.

Cervi remarcó que la reforma laboral “contempla temas que tienen un grado de consenso importante” y apunta a “modernizar todo el sistema laboral para impulsar la inversión y el trabajo registrado”. Además, vinculó la iniciativa con la macroeconomía y la credibilidad del país: “Argentina necesita salir de la informalidad y de un sistema que castiga al que produce”.

Finalmente, desde el oficialismo admiten que este tipo de actividades también forman parte de una estrategia para fortalecer el armado político de cara a los desafíos electorales de 2027, consolidando vínculos con sectores clave de la economía.