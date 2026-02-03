El Gobierno abrió un plan de retiros voluntarios para el personal de Vialidad Nacional

El gobierno de Javier Milei formalizó la apertura de un plan de retiros voluntarios destinado al personal de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La medida quedó plasmada en la Resolución 118/2026 publicada recientemente en el Boletín Oficial, en línea con el objetivo de la administración de Javier Milei de reducir la estructura del Estado.

La iniciativa se enmarca, según los fundamentos de la norma, en la política de «desregulación económica y reforma del Estado» impulsada por el Poder Ejecutivo. El objetivo declarado es atacar el «sobredimensionamiento organizacional» y avanzar hacia una dotación de personal que el Gobierno considera «óptima» para el funcionamiento de la repartición.

Condiciones y exclusiones

El sistema habilitado no se trata de despidos directos, sino de una desvinculación por mutuo acuerdo, amparada en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N.° 20.744).

Según detalla el texto oficial, la intención es promover «mecanismos de desvinculación voluntaria no coactivas como herramientas legítimas de reorganización institucional». Esto permitirá que los agentes que hoy se desempeñan en el organismo vial puedan «desempeñarse en la actividad privada o desarrollar proyectos particulares».

La resolución establece los criterios de elegibilidad para acceder a la indemnización. Sin embargo, el texto oficial marca limitaciones precisas sobre quiénes no podrán adherirse al beneficio. Quedan excluidos:

Sumariados: Aquellos trabajadores que estén sometidos a un proceso sumarial del cual pudiera surgir una sanción de cesantía o exoneración.

Procesados: Quienes tengan procesos penales abiertos por delitos contra la administración pública.

Jubilables: Quienes ya cumplan con los requisitos de edad y años de servicio para tramitar su jubilación ordinaria, o quienes alcancen esa edad durante el plazo de pago del retiro.

Retirados previos: Quienes ya se hayan desvinculado por renuncia o despido con causa antes de la entrada en vigencia del plan.

El antecedente: un intento de cierre total frenado por la Justicia

El plan de retiros voluntarios aparece como una estrategia alternativa del Gobierno luego de que su intención original de eliminar el organismo fracasara en los tribunales. En julio del año pasado, la administración de Javier Milei llegó a firmar el Decreto 461/2025, que disponía la disolución lisa y llana de la Dirección Nacional de Vialidad para traspasar sus funciones y activos a la órbita directa del Ministerio de Economía, eliminando su autarquía histórica.

Sin embargo, aquella avanzada fue bloqueada apenas diez días después por una medida cautelar dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín. Se hizo lugar a un amparo presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), ordenando suspender los efectos del decreto por considerar que ponía en riesgo la estabilidad laboral y vulneraba la estructura legal del ente. Ese fallo obligó al Ejecutivo a recalcular su hoja de ruta, pasando del «cierre total» a este nuevo esquema de reducción de personal vía retiros.

Qué dice la resolución que abre los retiros voluntarios en Vialidad Nacional