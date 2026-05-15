El Gobierno adjudicó tramos de rutas nacionales: una por una, las empresas que ganaron las concesiones

El Gobierno concretó la adjudicación de dos tramos vale de Red Federal de Concesiones viales y de esta manera se abrió una etapa de gestión privada sobre más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales. El proceso forma parte de la denominada Etapa II-A y busca cambiar el esquema de operación, eliminando subsidios y apostando a la inversión privada.

Adjudicación de rutas nacionales

El anuncio lo realizó el Ministerio de Economía mediante la publicación de la Resolución 706/2026 en el Boletín Oficial. En el documento se informa que se adjudicó la gestión de dos sectores por un periodo de 20 años y resalta que las empresas seleccionadas se encargarán de las rutas bajos el régimen de concesión de obra pública por peaje.

La resolución ratifica el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA, el cual se inició bajo el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El Ministerio informó que los nuevos operadores tienen la facultad de realizar la «construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario«.

En tanto, la Comisión Evaluada indicó que las propuestas seleccionadas «se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público».

Una por una, las empresas que ganaron las concesiones de las rutas nacionales

En la Resolución se detalló que la adjudicación para el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, resultó ganador el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA con una tarifa de $997 sin IVA.

En el tramo Pampa, la adjudicación recayó en la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, con una oferta económica de $2.355,37 IVA.

En el Tramo Sur, el orden de mérito tras el ganador incluyó al consorcio de Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint con una tarifa de $ 1.057,85.

En tercer lugar quedaron Benito Roggio e Hijos y Jose Chediack con $1.230,57, seguidos por Creditech y Construcciones Electromecánicas de Oeste con $1.248. La lista para este sector la completan CPC y Clear Petroleum con $ 1.297,52, y Vial Agro junto a Fontana Nicastro con $1.322,31.

Para el Tramo Pampa, el segundo lugar en el orden fue para CN Sapag y Víctor M. Contreras con una oferta de $2.477,77. Le siguen CPC y Clear Petroleum con $2.659,92 y el grupo conformado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía con $2.975.

En último lugar se ubican Vial Agro y Fontana Nicastro con $ 3.219, y el consorcio liderado por Concret Nor con $3.354.