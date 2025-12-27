Milei firmaría un decreto para aumentar los sueldos del Gabinete a partir de enero

El Gobierno nacional avanza en la firma de un decreto que habilitaría un aumento salarial para los funcionarios de alto rango a partir de enero de 2026. Según trascendió, el presidente Javier Milei firmaría la medida el martes, tras casi dos años de congelamiento de los haberes dentro del Gabinete.

La posibilidad de una recomposición comenzó a tomar fuerza en los últimos días, en un contexto marcado por reclamos internos en distintos ministerios debido al desfase salarial entre los cargos jerárquicos y los niveles más bajos de la administración pública. A diferencia de otros momentos de la gestión, cuando el tema era evitado, una alta fuente del Ejecutivo admitió que el incremento “probablemente” se concrete con el inicio del nuevo año.

De acuerdo con información difundida por TN, el decreto sería firmado el martes 30 y publicado en el Boletín Oficial el viernes 2 de enero. La medida alcanzaría al presidente, la vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios, entre otros funcionarios, y contemplará la recomposición por todo el período en el que los salarios permanecieron congelados.

Desde la Casa Rosada aclararon que el aumento no superará los incrementos otorgados a los empleados estatales en el marco de las paritarias vigentes. En ese sentido, los equipos de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, se encuentran ultimando los detalles finales del texto.

Cómo es el esquema salarial de los funcionarios del Gabinete de Javier Milei

Actualmente, el esquema salarial fija sueldos brutos mensuales de alrededor de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta, $3,58 millones para los ministros, $3,2 millones para los secretarios y $2,8 millones para los subsecretarios. En contraste, los diputados perciben ingresos cercanos a los $7 millones y los senadores alrededor de $9,5 millones.

Las negociaciones paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), acordadas con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), incluyeron durante 2024 y 2025 aumentos escalonados y sumas fijas. En 2024 se aplicaron subas mensuales de entre 1% y 3,5%, más un adicional de $60.000, mientras que en 2025 los ajustes oscilaron entre el 1,1% y 1,3% mensual entre junio y noviembre.

Las tensiones por la situación salarial atravesaron gran parte de 2025, con pedidos directos al Presidente para que habilitara la actualización. En el Ejecutivo optaron por postergar la decisión hasta después de las elecciones de octubre y avanzar con la firma a partir de enero.

Desde el Gobierno sostienen que el congelamiento afectó el funcionamiento interno de la gestión, especialmente en la conformación y retención de equipos técnicos. Señalan que la creciente brecha con el sector privado dificultó la cobertura de cargos estratégicos en áreas clave del Estado.

El decreto, según trascendió, fue definido en conjunto por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación). La última experiencia similar dentro de la actual administración había derivado en la salida del exsecretario Armando Guibert y en la derogación de la medida, antecedente que había vuelto especialmente sensible el debate interno.