Reforma laboral: tras la reunión fallida de gobernadores, en Casa Rosada analizan el capítulo de Ganancias

Con la ayuda de aliados, el Gobierno logró evitar que haya una reunión entre gobernadores para debatir la reforma laboral. El ministro de Interior, Diego Santilli, se comunicó con mandatarios afines y consiguió frustrar el encuentro en el CFI en donde se iba a debatir sobre la coparticipación, uno de los puntos más sensibles del proyecto.

El encuentro de urgencia se iba a realizar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y era impulsado por los peronistas Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa).

En principio, los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fé), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Alfredo Cornejo (Mendoza) ya habían adelantado que no iban a asistir, en un gesto a favor del Ejecutivo.

Finalmente, Santilli consiguió frustrar una foto en conjunto luego de comunicarse con Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) para desactivarla.

Desde el entorno del presidente destacaron que la fallida reunión fue una victoria del ministro de Interior, quien además consiguió que el mandatario provincial de La Pampa, Sergio Ziliotto, declarara que la disputa por Ganancias «es un artículo que impacta en las provincias, pero no es el principal».

El artículo en cuestión implica reducir el pago de Impuesto a las Ganancias para Sociedades, cuya iniciativa surge para incentivar la formalización y su consecuente incremento en la recaudación.

Sin embargo, los gobernadores buscan evitar los supuestos y sostienen que, en principio, implicaría un menor monto de coparticipación y dañar aún más las arcas provinciales.

En Casa Rosada analizan qué hacer con el capítulo de Ganancias

Así como se frustró el encuentro entre gobernadores para definir la reforma laboral, la mesa política de Javier Milei sí efectuó un encuentro en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para ultimar detalles antes de la sesión del 11 de febrero.

En la reunión estuvieron, además de Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro de Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el oficialismo mantienen dos miradas sobre Ganancias: dejar el artículo tal como está ó ceder y proponer un esquema que contemple el pedido de las provincias.

“La postura que está ganando por ahora es la de no modificar nada. O se aprueba así como está, o no sale”, declaró un integrante de la mesa política a Infobae.

Desde el Gobierno buscan dispersar la atención al componente de Ganancias y que la discusión se centre así, con el fin de mantener al y como está el resto del texto de la reforma laboral. “0,15% del PIB se puede compensar de alguna u otra manera”, trascendió desde el entorno gubernamental.

El Gobierno también estudia los márgenes de maniobra para implementar el Fondo de asistencia Laboral (FAL), que consistiría una caja compuesta por el 3% del salario, pero que podría diferenciarse en función de las empresas.