El Gobierno anunció cinco nuevas aprobaciones del RIGI y proyecta un fuerte impacto en exportaciones y empleo

El Gobierno anunció la aprobación de cinco nuevos proyectos de inversión en minería, energía y litio en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con desembolsos previstos por más de USD 14.000 millones y un fuerte impacto esperado en exportaciones, producción y generación de empleo.

El RIGI suma cinco nuevos proyectos

Durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que «el régimen de grandes inversiones sigue sumando inversiones clave en la Argentina» y destacó que las nuevas iniciativas «dan un fuerte impulso para el litio, el gas y la minería».

El proyecto de mayor envergadura es Proyecto Vicuña, que se desarrollará en la provincia de San Juan de la mano de las compañías BHP y Lundin para la explotación de cobre, oro y plata. La iniciativa prevé una inversión superior a los USD 9.700 millones, exportaciones anuales estimadas en USD 2.600 millones y la generación de 31.700 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

En el sector energético e industrial, Pampa Energía destinará USD 2.700 millones a la construcción de una nueva planta de fertilizantes. Según el Gobierno, la obra demandará unos 3.500 empleos y permitirá un ingreso adicional de divisas superior a los USD 800 millones por año.

A su vez, Compañía MEGA invertirá USD 360 millones para ampliar su capacidad de producción de líquidos de gas natural en Vaca Muerta. El proyecto contempla la creación de 800 puestos de trabajo y exportaciones adicionales por unos USD 190 millones anuales.

El litio también concentró dos de las nuevas aprobaciones. La empresa LIEX desarrollará una inversión de USD 709 millones en el proyecto Salar Tres Quebradas, en Catamarca, con el objetivo de producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio y generar más de 4.400 empleos.

En paralelo, la firma surcoreana POSCO avanzará con la segunda etapa del proyecto Sal de Oro, ubicado entre Salta y Catamarca, mediante una inversión de USD 547 millones que permitirá alcanzar una producción de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Ravier informó que el RIGI cuenta actualmente con 21 proyectos oficialmente aprobados, que representan inversiones por USD 46.700 millones y la creación de 95.158 empleos directos e indirectos. Además, precisó que las iniciativas de Compañía MEGA y Pampa Energía ya recibieron el visto bueno del Comité Evaluador y solo resta la publicación de las resoluciones correspondientes para oficializar su incorporación.

«Con estos últimos, la lista de aprobados oficiales quedaría en 23, lo que representaría una inversión total de 49.000 millones de dólares a realizarse en los próximos años», sostuvo el vocero.

Asimismo, señaló que existen proyectos aún en evaluación que, de ser aprobados, sumarían otros USD 100.000 millones en inversiones y más de 100.000 nuevos puestos de trabajo.

Como balance, el funcionario afirmó que el potencial total del régimen asciende a inversiones por USD 148.000 millones y la creación de alrededor de 198.000 empleos en todo el país.