El Gobierno blinda la reforma laboral: busca que el caso Adorni no complique el diálogo con las provincias

Para evitar inconvenientes con el caso Adorni, el Gobierno activará nuevos contactos con gobernadores para intentar sancionar la reforma electoral (Foto: archivo)

El Gobierno nacional aceleró los contactos con distintas provincias para avanzar en la reforma electoral que impulsa el presidente Javier Milei. La estrategia apunta a conseguir consensos en el Congreso y evitar que la controversia política de Manuel Adorni complique el tratamiento de la iniciativa.

La propuesta oficial contempla modificaciones de fondo en el sistema político. Entre los puntos principales aparecen la eliminación de las PASO, cambios en el esquema de financiamiento de los partidos políticos y la incorporación del mecanismo de Ficha Limpia para las candidaturas.

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantendrá reuniones con varios mandatarios provinciales para intentar destrabar las negociaciones. Entre los convocados figuran los gobernadores Leandro Zdero, Marcelo Orrego y Gustavo Melella.

En la Casa Rosada consideran que la reforma electoral es una de las prioridades legislativas para este año y sostienen que debe continuar su recorrido parlamentario más allá de las tensiones generadas por el caso Adorni.

El Gobierno entiende que ambas discusiones deben transitar por carriles separados. Una vez que se distancie el proyecto con la imagen de Adorni, se podrá avanzar en el plan principal del oficialismo.

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El oficialismo considera que el proyecto forma parte de las transformaciones institucionales que busca impulsar antes de las próximas definiciones del calendario político nacional.

La controversia se profundizó luego de conocerse cuestionamientos relacionados con la declaración patrimonial de Adorni, un tema que derivó en críticas dentro y fuera del oficialismo. Algunas figuras del espacio gobernante señalaron que el asunto deberá ser esclarecido por la Justicia.

Mientras tanto, la situación del jefe de Gabinete sigue generando cuestionamientos tanto de la oposición como de sectores aliados al oficialismo. En los últimos días se multiplicaron los pedidos de explicaciones públicas e incluso surgieron reclamos para que deje su cargo.

Pese a ese escenario, el Gobierno mantiene su apuesta por construir acuerdos con los gobernadores y sumar respaldo parlamentario para avanzar con la reforma electoral. Las reuniones de Santilli con los gobernadores se concentrará en las siguientes semanas para acordar los proyectos.

Con información de Infobae