Weretilneck sobre Malvinas: pidió cautela y ver el pedido de delegación de facultades que pedirá Milei

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que el discurso del presidente Javier Milei por la situación de las Islas Malvinas es “un acto de coherencia más de la posición del país hace más de un siglo” aunque pidió cautela hasta tener mayor información respecto de las facultades delegadas que solicitará el mandatario para el Consejo de Seguridad Nacional.

Para Weretilneck las expresiones del presidente no hicieron más que ratificar la postura diplomática del país y ratificar las sanciones a las empresas petroleras que quieran extraer recursos de las islas que ya existían, pero entendió que desde el “punto de vista táctico” es importante el momento por el eventual cambio de postura de Estados Unidos.

“Estamos a 30 o 45 días de la Asamblea de Naciones Unidas con lo cual es un momento importante, creo que desde lo táctico tenemos que aprovechar de alguna manera el cambio de posición de Estados Unidos, porque que hoy Estados Unidos esté evaluando acompañar a Argentina me parece que es importante”, afirmó en una rueda de prensa en Bariloche, tras participar de la apertura del 96° Plenario de Rectores de Universidades Públicas del país.

El mandatario insistió que “si Estados Unidos se suma a una condena a Inglaterra, es la primera vez en la historia que esto va a pasar, no es un tema menor desde el punto de vista de la diplomacia, podemos estar en una etapa nueva, en el cual podamos tener mayores posibilidades de diálogo”.

El gobernador pidió esperar detalles del DNU

Sin embargo, pidió esperar a tener más información y fue cauteloso ante la consulta de Diario RÍO NEGRO respecto al llamado al diálogo que hizo el presidente Milei a todo el arco político porque entendió que está atado a la necesidad de respaldo para un decreto de necesidad y urgencia (DNU) respecto del Consejo de Seguridad Nacional.

“Hay que ver bien los alcances de ese DNU, que está pidiendo de delegación de facutades el Poder Ejecutivo Nacional respecto del Consejo de Seguridad” respondió de inmediato y luego acotó: “Cuando se habla de tener facultades para hacer acciones contra Estados que nos amenazan o empresas que nos amenazan, es una decisión compleja, difícil, ya nos pasó con la guerra, por lo tanto hay que ver bien en detalle lo que el presidente está pidiendo al Congreso”.

En otro aspecto, el gobernador también recordó que las “inhibiciones” a las empresas que explotan recursos en las islas está regulado y casualmente Río Negro debió cursar consultas a Cancillería por las inversiones extranjeras vinculadas a los proyectos energéticos en el Golfo San Matías. “Se venía haciendo, aunque lo que abunda no daña”, dijo respecto del anuncio de Milei de establecer sanciones.