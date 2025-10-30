El Gobierno confirmó que el BCRA y el Tesoro saldrán a comprar dólares para acumular reservas

Aunque acaba de asumir como canciller, Pablo Quirno volvió a calzarse por unas horas el traje de secretario de Finanzas y confirmó que, tras la victoria de La Libertad Avanza en las urnas, se abre una nueva etapa y el Banco Central y el Tesoro saldrán a comprar dólares para acumular reservas. Lo dijo al exponer en una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la última antes de la fecha fijada para el dictamen.

“A partir del resultado electoral del domingo, la incertidumbre se va a reducir, las compañías van a poder financiar sus proyectos, van a acumular dólares, y de esa manera el Banco Central y el Tesoro van a realizar la acumulación de reservas prevista para los pagos que hay que hacer de deuda y más”, ratificó Quirno luego de que el diputado Itai Hagman, uno de los economistas de referencia de la expresidenta Cristina Kirchner, le preguntara si “para el Gobierno es importante la acumulación de reservas”.

El funcionario le respondió con ironía a Hagman: “Celebro que esté preocupado por la acumulación de reservas. Hemos hecho un avance significativo en la historia argentina si su espacio se preocupa por la acumulación de reservas”. Afirmó que “este gobierno sí tiene la capacidad y la intención de acumular reservas”, pero lo que sucede es que “al no tener credibilidad y al no acceder al mercado, esos dólares comprados terminan siendo devueltos a pagar”.

La señal que dejó Quirno se suma a la que en los últimos días dejó trascender el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, y es un claro gesto que el mercado estaba esperando. Es que la no acumulación de dólares fue una de las críticas que se le hicieron al Gobierno durante la liquidación de la cosecha gruesa, y se le apunta como una de las razones por las cuales cayó en los problemas financieros que derivaron en tener que pedirle ayuda a Estados Unidos.

En otras palabras, que el Banco Central y el Tesoro estén dispuestos a comprar dólares le indica al mercado que el valor actual puede llegar a estar muy cerca del piso, o incluso, a partir de aquí, comenzar a tener una suba, dado que habrá más demanda por el lado oficial.

Dólar y acuerdo con EEUU

El tema del auxilio financiero de Estados Unidos se llevó buena parte de la reunión. Ante la preocupación de Fuerza Patria y la izquierda, Quirno ratificó que “no hay ninguna condicionalidad respecto a este apoyo”, y en ese sentido negó que exista una exigencia de cancelar el swap con China.

Según el canciller, “la única condición expresa que ha hecho Estados Unidos es que si la Argentina continúa en este camino de ordenar sus cuentas públicas y lo mantiene en el tiempo, si se encuentra con alguna dificultad puede contar con Estados Unidos para apoyarnos”. Agregó que “la única condicionalidad es apoyar las políticas macroeconómicas y los resultados que está teniendo el programa económico de (Javier) Milei”.

Al responder a un planteo de la economista kirchnerista Julia Strada, el exfuncionario de Luis Caputo explicó que no se puede estimar cuál es el monto total de la asistencia, si se cuenta el swap de 20.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central, la compra de bonos argentinos en dólares, y un financiamiento directo.

“El apoyo tiene que tomarse de manera literal. El secretario del Tesoro y el presidente de Estados Unidos han sido explícitos al respecto. Han dicho que están todos los instrumentos al alcance. Eso no puede determinar un monto, porque justamente van a utilizar todo lo que tengan a su alcance”, aclaró Quirno.

Ante otra advertencia de la diputada Strada, quien avisó que el peronismo desconocerá cualquier acuerdo que no pase por el Congreso, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que “todo se hace a derecho” y que “nadie hace nada por fuera de las atribuciones”. “Todos los pasos necesarios y legales son para cumplir con las leyes actuales. No hay nada que esté fuera de esos parámetros”, indicó.

“No vemos ninguna situación donde esté el Estado Nacional, el Banco Central y/o el Tesoro en incumplimiento de ninguna ley”, insistió.

En otro orden, relativizó la proyección del dólar en el Presupuesto 2026, que es de $1.325 para diciembre de este año y $1.423 para el próximo. “Dado que con el esquema actual el BCRA no pudo acumular reservas, ¿qué consistencia tienen estas proyecciones del tipo de cambio? ¿Las sigue defendiendo?”, lo acorraló Hagman.

Quirno le quitó dramatismo al tema y consideró que “hay que entender que estas no son proyecciones macroeconómicas, son supuestos que se utilizan para la confección del Presupuesto, que empieza mucho antes de su presentación”.

Para el canciller, “lo novedoso de los presupuestos presentados por Milei es que al contrario de presupuestos del pasado que utilizaban supuestos artificiales para que la nominalidad del gasto subiera y pudieran repartir más plata, nosotros incorporamos que si nuestras presunciones son equivocadas, resultará en un exceso o reducción de superávit primario. En vez de generar superávit artificialmente, ajustamos las cuentas fiscales de manera tal de que se puedan reducir impuestos”.

Los diputados del kirchnerismo y la izquierda, que dominaron la etapa de preguntas, finalmente vaciaron la reunión y dejaron la cancha libre al oficialismo. También hubo algunas consultas de la UCR. Por el contrario, Nicolás Massot, representante de Encuentro Federal e impulsor de un dictamen propio del Presupuesto, no asiste a la comisión desde las elecciones del domingo. También pegó el faltazo, a lo largo de todo el debate, el cordobés Ignacio García Aresca.