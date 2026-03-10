Unter espera la paritaria, con un compromiso y pedido de Weretilneck, y cuál fue el impacto de los descuentos

Compromiso y pedido. En Cipolletti, el gobernador Weretilneck y el secretario adjunto de Unter, Mauricio Ovadilla. Foto: Gentileza.

La Unter cumplió ayer su cuarto día de paro en el ciclo escolar 2026 y espera el llamado a paritarias, que anticipó el gobernador Alberto Weretilneck ocurrirá esta semana.

El llamado no se cumplió y, hasta anoche, los funcionarios repetían no tener precisiones, que deben llegar desde Nueva York, ya que el mandatario integra la comitiva presidencial que viajó para participar en el foro Argentina Week.

La citación -que debe formalizar la secretaría de Trabajo- se concretaría este martes, según afirmaron fuentes gubernamentales.

Por su parte, Educación estimó el presentismo ayer en las aulas en un 68% y registró las ausencias para sus descuentos salariales.

La medida de fuerza fue decidida por el Congreso gremial del pasado jueves, que resolvió además un paro más para el viernes 13 y otro para el jueves 19, ambos supeditados a la convocatoria para continuar con la negociación salarial.

El secretario adjunto, Mauricio Ovadilla ratificó estar a la espera del llamado para esta semana y, si existe, se suspenderá la medida de fuerza, aunque también contó del “trabajo de organización para su realización”, al entender de la posibilidad de “una dilación de los tiempos” por parte del Gobierno provincial.

El gremio aclaró que la ausencia se concentró en las docentes. El acatamiento -según el gremio- rondó entre un 50% y un 60% en la cuarta jornada de paro. Antes, la Unter realizó medidas dos días sucesivos, el 2 y el 3 de marzo.

Impacto de los descuentos 7.000 Haberes docentes fueron alcanzados por el descuento a la adhesión del primer día de paro, el 18 de febrero.

El primero fue el 18 de febrero y su adhesión impactó en los haberes abonados recientemente. El descuento alcanzó a casi 7.000 haberes, que significó un 30% de la actual planta de docentes.

En la relación a la medida de ayer, enmarcada en el Día de la Mujer, la conducción sindical aseguró que Educación “nunca sacó la resolución para el descuento de esta jornada internacional”, a la vez, que valoró la adhesión, “a pesar de los aprietes”, y que quienes “no pararon lo hacen obligadas por la que implica el descuento”.

El sábado, en el marco de la Corrida de Cipolletti, una comitiva de Unter, encabezada por Ovadilla, le entregó un petitorio y habló con el gobernador para insistir con un “llamado urgente a paritaria”. El gobernador -remarcó Ovadilla- se “comprometió a convocar el encuentro paritario para esta semana que inicia”.

El Congreso del gremio docente tiene dos paros convocados (viernes 13 y jueves 19), pero supeditados a un llamado gubernamental para volver a negociar salarios.

Esos dichos fueron confirmados por el presidente del bloque oficialista, Facundo López, testigo del encuentro, pero también aclaró de un pedido del mandatario a la Unter, que “acepten la actualización por inflación” de los salarios y “después discutir el resto”. Remarcó que el objetivo es no privar “a los alumnos de ir a la escuela ni los tomen como rehenes del conflicto”.

Hasta ahora, el gremio docente no aceptó la propuesta salarial para el cuatrimestre enero-abril, consistente en dos actualizaciones bimestrales por el índice de inflación, y un pago de una compensación de 250.000 pesos por el período sin aumento de fines del año pasado.

En febrero se aplicó la primera suba de un 5,2%, con un previo pago de 125.000 pesos de la compensación. Esas mejoras no llegaron a los docentes porque, según lo fijado en la paritaria, Educación no las liquidaría si existía un rechazo por parte del Congreso.