El gobierno de Figueroa no hace pie en el área de Familia: aún no se integró el Consejo de Niñez y Adolescencia

«No voy a ser breve, porque no fueron breves al momento de tratarlo», le respondió la diputada Lorena Parrilli (Unión por la Patria) a la presidenta de la comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura de Neuquén, Verónica Lichter (PRO-NCN), cuando le pidió hablar sobre un pedido de informe al gobierno para saber si estaba funcionando el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Copronaf). El órgano, creado por la ley 2302, tiene entre sus tareas diseñar políticas públicas destinadas a las infancias, un punto crítico hasta ahora de la gestión de Rolando Figueroa que no ha logrado enmendar.

El consejo está integrado por representantes de los tres poderes del Estado, en el caso del Ejecutivo uno por cada ministerio relacionado a la temática, de asociaciones de niñez y adolescencias e incluso religiosas de toda la provincia.

Su puesta en marcha permitiría abordar, entre otros asuntos urgentes, la situación de extrema vulnerabilidad de los chicos y las chicas que acompañan a sus familias a la recolección en el basural de Neuquén. Según el informe que elaboró la propia subsecretaría de Familia, a pedido del Poder Judicial, llegan al complejo ambiental después de las 13. «Un informante nos había transmitido que muchas madres esperan a la salida del colegio para luego ir. Al no existir lugares de contención deben de llevar a sus hijos con ellos», explicó el equipo que hizo el relevamiento.

En la última reunión de la comisión legislativa se plantearon una serie de proyectos que están relacionados con la deficitaria administración del área de Familia, que pasó de estar conducida por Ricardo Riva, el exdefensor del Pueblo de la ciudad, a Martín Giusti un funcionario con trayectoria en Defensa Civil. La subsecretaría depende directamente del ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

Una de las iniciativas que estaba en el orden del día era la de Parrilli sobre Copronaf.

«Esto fue presentado el 21 de marzo. Quiero contextualizarlo. El 21 de marzo, presidenta. Yo entiendo que pueden tener otras prioridades, pero las infancias son una prioridad. El Copronaf está creado por ley. ¿Qué sucedió? En diciembre del año pasado asumió el gobernador y no se formó hasta hace diez, quince días que comenzó recién ahora a nombrar a algunas personas. Echaron a todos, no tenían lugar donde reunirse. De hecho no está funcionando y el Copronaf es un órgano que no depende de la voluntad de un gobernador», manifestó la legisladora.

Y agregó: «hoy sabemos la situación en la que están las infancias, las adolescencias. Están en los basurales, buscando comida, pasando frío, viviendo en casillas, pasando hambre. Usted me pide brevedad, yo no voy a ser breve porque ya hace dos meses que presentamos esto y todavía no está funcionando».

De hecho no se informó oficialmente quiénes serán los o las representantes de la Legislatura en el Consejo.

La presidenta de la comisión se comprometió a pedirle a Giusti que informe cuándo será la primera reunión de Copronaf de 2024.

A última hora de ayer fuentes de gobierno confirmaron a RÍO NEGRO que está previsto que el encuentro se realice el 29 de mayo en el espacio DUAM.