La Neuquinidad de Rolando Figueroa lanza hoy la campaña a octubre con un acto en Chos Malal

El gobernador Rolando Figueroa encabezará este jueves en Chos Malal el primer acto de campaña de La Neuquinidad, su alianza para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Será en el gimnasio municipal de la localidad del Norte Neuquino desde las 18.

El mandatario está al frente de la estrategia para disputar las bancas de senadores y diputados que Neuquén pone en juego y se mostrará hoy junto a sus candidatos en un encuentro que, según plantearon los organizadores, marcará un «hito» en la campaña.

La elección de Chos Malal como punto de largada responde a la identificación de Figueroa con el norte, de donde es oriundo, y su pasado como intendente de la localidad. Según se indicó, estará junto a los diez integrantes de la nómina que encabezan, en el tramo de senadores, Julieta Corroza y Juan Luis «Pepé» Ousset, y en diputados Karina Maureira y Joaquín Perrén.

«Va a ser netamente político y va a marcar un hito en la campaña», indicaron a Diario RÍO NEGRO desde el espacio. El evento será a las 18 en el gimnasio municipal y se espera una concurrencia importante ya que reunirá, no solo a militancia, sino a toda la plana mayor del gobierno.

Después de este acto se organizará otro en la zona centro y un tercero en la Confluencia, según está programado hasta ahora.

Ayer, La Neuquinidad firmó un acuerdo con el diputado nacional y presidente de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien acordó acompañar a sus candidatos en octubre.