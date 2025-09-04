Pichetto en Neuquén: «Hay que devolver la elección presidencial al Colegio Electoral»

El diputado nacional de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, visitó Neuquén para firmar un acuerdo con la alianza La Neuquinidad.

Durante su paso por la provincia, analizó la coyuntura política nacional y propuso un cambio de fondo en el sistema institucional argentino: el regreso al Colegio Electoral.

“El modelo de la constituyente del 94, para mí, configura un fracaso. Lo que creo es que hay que recuperar una visión más federada. Hay que devolver la elección presidencial al Colegio Electoral”, sostuvo Pichetto en diálogo con Diario Río Negro, al advertir que en la actualidad “la decisión del Presidente se define en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, donde viven 20 millones de personas”.

El legislador advirtió que esta concentración electoral generó que “los últimos presidentes de Argentina sean todos porteños” y que la mirada del poder político se limite a la agenda del Área Metropolitana. “Siempre terminamos con un Presidente que emerge de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Ese escenario hay que cambiarlo”, expresó.

En ese escenario, propuso que el liderazgo nacional surja de las regiones productivas: “El desafío es que el próximo Presidente surja del centro productivo de la Argentina y de la Patagonia, que son los generadores de divisas, de producción petrolera, gasífera, hidrocarburífera, minera y también de todo lo que produce la agroindustria”.

Pichetto vinculó su planteo con la necesidad de reordenar la relación entre Nación y provincias. “Hoy estamos discutiendo en el Congreso el reparto de coparticipación, porque el gobierno retiene fondos de manera indebida. También nos quita lo recaudado por el impuesto a los combustibles, que debería aplicarse al mantenimiento de rutas nacionales. Ni las mantiene el Estado ni transfiere los recursos a las provincias”, explicó.

El legislador criticó además la estrategia de confrontación del presidente Javier Milei: “El choque con todos, el agravio con todos, es una decisión de Milei. No es que la Constitución no tenga herramientas. El problema es que el gobierno no construyó ninguna alianza sólida. En lugar de crecer, perdió seis diputados”.

Finalmente, apuntó a la centralidad de los medios en Buenos Aires. “Los streaming, las redes y los medios están en la capital. Eso limita la visión de país. Hay que cambiar también esa cultura, porque a los porteños les falta una mirada más comprensiva de la Argentina”, concluyó.