El Gobierno oficializó al nuevo titular de la IGJ, el organismo que lleva adelante la investigación a la AFA

La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia generó grandes cambios en los organismos que dependen del mismo. A pocas horas de asumir su rol, pidió la renuncia de los titulares que habían acompañado al exministro Mariano Cúneo Libarona y en este contexto, Daniel Roque Vitolo anunció su salida de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Sin embargo, el organismo no quedó sin titular por mucho tiempo debido a que Mahiques nombró como reemplazo a Alejandro Horacio Ramírez y recién este 12 de marzo, el Gobierno lo confirmó con la publicación del Boletín Oficial.

El Gobierno oficializó a Alejandro Horacio Ramírez como titular de la IGJ

Mediante el Decreto 144/2026, el Gobierno informó que el abogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, Alejandro Ramírez, será quién estará a cargo de la Inspección General de Justicia. Este organismo es clave en la investigación que se está llevando adelante contra la AFA y la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia.

En el documento publicado se le acepta de manera formal la renuncia a Vitolo y se le agradece los «servicios prestados» en el desempeño del cargo en la citada entidad que depende de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia.

La nueva designación lleva la firma de Javier Milei y el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Es necesario resaltar que si bien el titular de la IGJ cambió, la estrategia de los veedores y la revisión de los balances de la gestión de Tapia por 459 millones de dólares bajo la lupa sigue firme por decisión del Ministerio de Justicia.

Quién es Alejandro Ramírez, el nuevo titular de la IGJ

Alejandro Ramírez, el nuevo titular de la IGJ, se desempeña como profesor de grado y de la Maestría en Derecho Empresario (MDE). Según la información de su perfil, como parte de su trabajo privado, representó a la empresa Berg Watches S.A. en una demanda contra la casa madre del fútbol argentino.

La compañía y la AFA fueron socias en la comercialización de 10.000 relojes de lujo homenajeando a la Selección Argentina por salir campeones en el Mundial del 2022. Los relojes tenían un diseño en color celeste, con detalles que denotan la tercera estrella, movimiento suizo Ronda 704 y cristal de zafiro.

Ramirez dicta cursos de posgrado en distintas universidades del país y también figura como socio del estudio Highton & Ramírez. Según informa su currículum, representó a Argentina ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), integrando el grupo de trabajo sobre PYMES, donde participó en la elaboración de la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y en la Guía Legislativa de la ONU sobre Registro de Empresas.

Por otra parte el nuevo titular de la IGJ es miembro del Comité de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y Director del CES-Latam (Centro de Estudios Societarios para Latinoamérica). Es autor del libro SAS – Sociedad por Acciones Simplificada (Editorial Astrea, 2019), entre otras.

Qué es la IGJ

La Inspección General de Justicia (IGJ) fue creada en noviembre de 1893. En la actualidad es un área que trabaja bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Su principal responsabilidad es llevar el Registro Público, inscribir y ejercer la fiscalización de las sociedades nacionales y extranjeras, en los términos y con los alcances de la normativa vigente. Además otorga autorización para funcionar, inscribir y fiscalizar el funcionamiento de las entidades civiles.

Ambas tareas las realiza en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A nivel nacional, la IGJ lleva el registro y la fiscalización de las sociedades de capitalización y ahorro.