Una declaración por los 50 años del golpe militar expuso diferencias en el Senado.

Una declaración por los 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 expuso diferencias en el Senado y dejó a La Libertad Avanza en soledad. Tras varias idas y vueltas, se aprobó sobre tablas un proyecto del camporista Eduardo “Wado” De Pedro, de la agrupación H.I.J.O.S., que reafirma el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. El oficialismo intentó modificar el texto pero no logró acuerdo y se terminó absteniendo.

El resultado de la votación fue 49 votos positivos y 20 abstenciones del bloque de Patricia Bullrich, aunque tuvo una excepción: la de Luis Juez. Convencido de que el tema no admitía confrontación, el cordobés acompañó el proyecto de De Pedro. Lo mismo hizo la schiarettista Alejandra Vigo, que incluso había firmado el expediente original. La cordobesa Carmen Álvarez Rivero, en cambio, siguió la orden de la abstención.

La discusión arrancó horas antes, cuando De Pedro propuso incorporar la declaración al temario. La UCR, al mando del correntino Eduardo Vischi, se mostró de acuerdo con la parte resolutiva, pero dijo no haber estudiado “en profundidad” las cuatro páginas de fundamentos, y pidió retirar esa parte.

De Pedro aceptó la propuesta de Vischi a cambio de apoyo, pero Bullrich se resistía a sumar el tema a la sesión si no se aceptaban cambios al texto. Entre las principales diferencias, la oficialista quería condenar “cualquier tipo de violencia” y suprimir una mención a “la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad”.

Tras un intenso intercambio, el proyecto fue incorporado al temario a mano alzada y un grupo de senadores, con Bullrich incluida, se corrió a un costado del recinto para negociar la letra chica. Pero tampoco hubo acuerdo: cuando se retomó el debate, la exministra de Seguridad hizo su propuesta de modificaciones y De Pedro no la aceptó.

Algunos libertarios amagaron con irse del recinto. “No les votamos nada”, se le escuchó decir a la libertaria neuquina Nadia Márquez, alfil de Karina Milei. Finalmente, Bullrich ordenó a su tropa abstenerse. Luis Juez fue el único al que no pudo contener. Como no hubo votos en contra, el peronista José Mayans pidió dejar constancia de que la aprobación fue “por unanimidad”.

El texto aprobado expresa “el compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia, al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la República Argentina”.

Además, “reafirma el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina a partir de 1983, expresado en el principio de Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho, como bases indispensables para la convivencia pacífica y para que las diferencias políticas sean dirimidas a través del debate público y las instituciones de la democracia”.

En cambio, el texto que proponía Bullrich manifestaba un “compromiso permanente con la defensa del orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y la democracia al conmemorarse el 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que interrumpió el sistema democrático en la República Argentina”.

A su vez, condenaba “cualquier tipo de violencia y reafirma el consenso democrático plasmado en el concepto del Nunca Más”.

“Si no hay posibilidad de consenso, nosotros nos vamos a abstener, porque creemos que no se ha llegado a un acuerdo en una fecha tan importante y no se consideraron los conceptos que nosotros queremos incorporar al proyecto”, anunció la líder de la bancada violeta.

Corresponsalía Buenos Aires.