El Senado aprobó el repudio por los 50 años del golpe militar pese a la abstención de LLA: Patricia Bullrich habló de «monopolio de la memoria»

En una sesión marcada por una profunda confrontación ideológica, la Cámara de Senadores aprobó una declaración de repudio por los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El texto, que reafirma los pilares de Memoria, Verdad y Justicia, contó con un amplio respaldo de la oposición y bloques aliados, alcanzando 49 votos afirmativos.

Sin embargo, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) decidió no acompañar la iniciativa impulsada por el senador Eduardo «Wado» de Pedro y optó por la abstención con 20 votos.

Bajo la conducción política de Patricia Bullrich, el oficialismo argumentó que la declaración oficial representa una visión «sesgada» de la historia.

El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación.



Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación.



La… pic.twitter.com/yZuautJTrQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 18, 2026

La resolución aprobada reivindica el consenso democrático de 1983, la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y la defensa irrestricta del Estado de Derecho como elementos indispensables para la convivencia pacífica, marcando un gesto institucional clave a pocos días de una fecha central para la identidad argentina.

La postura de Patricia Bullrich y el concepto de «memoria completa»

Desde LLA intentaron, sin éxito, modificar el eje del documento para reemplazar la fórmula tradicional de Derechos Humanos por una mención genérica a la «defensa del orden constitucional». Tras la votación, Patricia Bullrich utilizó sus redes sociales para justificar la postura del bloque y atacar el consenso alcanzado en el recinto.

«Se terminó el monopolio de la memoria. La historia es completa o no es», sentenció la referente oficialista.

Bullrich acusó al kirchnerismo de convertir los derechos humanos en un «negocio político» y un instrumento de «adoctrinamiento», reforzando la línea de su espacio que sectores de derechos humanos denuncian como una reactivación de la «Teoría de los Dos Demonios».

Con esta votación, el Senado dejó expuesta la profunda grieta que separa al oficialismo del resto del arco político, que optó por ratificar el camino institucional iniciado con el Juicio a las Juntas hace cuatro décadas.