ATEN y de docentes universitarios de paro y marcharon por el centro de Neuquén este lunes: cuáles son los reclamos

Este lunes 2 de marzo gremios de Neuquén se movilizaron en el centro con varios reclamos. El gremio docente ATEN adhirió al paro nacional de CTERA y marchó en contra de la ley de Libertad Educativa, entre otros puntos. A la columna tambièn se sumó la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) por otras demandas.

La concentración inició a las 11 en el Monumento a San Martín. Por la medida hubo escuelas sin clases.

Marcha de ATEN en el centro de Neuquén: los puntos del reclamo

Desde ATEN señalaron que uno de los puntos principales de la marcha fue manifestarse contra la ley de libertad educativa que fue calificada como una norma «nefasta» que «Intenta arrasar con la educación pública».

Según indicaron desde el sindicato la movilización fue además exigiendo una convocatoria a la paritaria nacional, aumento salarial, restitución del FONID y aumento del presupuesto educativo.

Foto: Matias Subat.

Movilización de universitarios en Neuquén

También hubo una movilizaciòn del sindicato Adunc. Llevan adelante un paro y marcharon en el centro neuquino. Los puntos de su reclamo son:

En defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

Por la paritaria nacional docente y la restitución del Fonid

Ademàs afirmaron que el Gobierno nacional impulsó un «paquete regresivo de leyes » y que el paro es «defensa de la educación pública»