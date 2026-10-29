La Cumbre Iberoamericana abre la posibilidad de un nuevo cruce entre Javier Milei y Lula da Silva

El presidente Javier Milei viajará a España la próxima semana para participar de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde podría volver a encontrarse con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de la creciente tensión bilateral.

Milei viajará a España en medio de la tensión diplomática con Lula

Según NA, el encuentro se celebrará el 4 y 5 de noviembre y reunirá a representantes de los 22 países miembros de la comunidad iberoamericana. Aunque la asistencia de Lula todavía no está confirmada, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, manifestó que tiene “la más alta expectativa” de que participe.

La eventual coincidencia se produciría después de que el Gobierno argentino colaborara en la salida hacia Estados Unidos de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. El dirigente de derecha partió desde Misiones durante la madrugada del miércoles, pese a las restricciones impuestas por las autoridades de Brasil.

La coordinación del operativo involucró al asesor presidencial Santiago Caputo y a la administración republicana de Donald Trump.

Milei todavía no se pronunció públicamente para reconocer el triunfo electoral del Partido de los Trabajadores en Brasil.

Las relaciones entre Buenos Aires y Brasilia atraviesan uno de sus momentos más delicados, con el vínculo diplomático reducido al nivel de encargados de negocios. En la Casa Rosada anticipan que las diferencias podrían profundizarse.