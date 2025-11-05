ATEN acusó a la Seccional Capital de «boicotear la mesa» paritaria en Neuquén: qué respondió Lagunas

La primera reunión paritaria del Gobierno de Rolando Figueroa y el gremio docente de terminó en escándalo. Los puntos discutidos quedaron solapados ante la fuerte acusación de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) contra la Seccional Capital. «Hubo un intento de boicotear la mesa», aseguró el secretario general, Marcelo Guagliardo. La secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas, respondió a la denuncia de violencia: «Las acusaciones que están haciendo son parte de una campaña de calumnias».

Boicot, agresiones, golpes y patadas: la denuncia de ATEN Provincial contra la Seccional Capital

ATEN Provincia emitió un comunicado de «repudio y preocupación» ante los hechos de violencia ocurridos al ingreso y, principalmente, a la salida de la mesa de negociación salarial con el gobierno. El gremio apuntó directamente a la conducción de la Seccional Capital y a la totalidad del sector Multicolor, liderado por Angélica Lagunas.

«Hubo un intento de boicotear la mesa, no solo eso, sino que luego a la salida hubo acciones violentas, agresiones, golpes, patadas y eso la verdad nosotros no lo queremos dejar pasar», sostuvo Guagliardo en conferencia de prensa.

A través de un comunicado, señalaron que lo sucedido «colisiona fuertemente con la historia democrática» del gremio docente. La conducción sostiene que la oposición mantiene acciones sistemáticas con la «sola intención de romper la organización sindical» y el funcionamiento institucional.

Desde ATEN Provincia anunciaron que los hechos serán evaluados con urgencia. Remarcaron que no están dispuestos a «naturalizar la violencia» bajo ninguna circunstancia, defendiendo su postura como una posición «política y pedagógica».

A pesar del conflicto interno, Guagliardo subrayó la importancia de la mesa de negociación, una «conquista» de la organización sindical. En cuanto a la recomposición salarial, planteó la necesidad de discutir la distorsión entre las mediciones oficiales y el costo de vida real para que el salario acompañe la inflación efectiva.

Angélica Lagunas: «Se tienen que dejar de victimizar y convocar a las asambleas»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas, salió a responder a la conducción provincial. Rechazó las acusaciones de violencia, las cuales calificó como «infundada y maliciosa». Sí señaló que realizaron una acción de visibilización frente a Casa de Gobierno como en «cada reunión paritaria», aunque «en ningún momento hubo una acción de violencia«.

Sostuvo que ATEN Provincia busca desviar el foco de la discusión central: la crítica situación salarial y la crisis de representación sindical. «Los dirigentes sindicales se tienen que dejar de victimizar y tienen que convocar a las asambleas«, enfatizó.

Lagunas admitió que fuera de Casa de Gobierno los docentes expresaron su enojo por la «falta de representación» en la mesa paritaria y la falta de un informe del encuentro con el Ejecutivo. «Muchos compañeros y compañeras estaban totalmente indignados porque no dejaron entrar a la mesa (al resto de las seccionales)», señaló.

Cuestionó que las «todas las críticas sean para la oposición» y no para el Gobierno de Rolando Figueroa, el «verdugo» de los trabajadores estatales. «No solo no hizo propuestas, sino que nos quiere sacar el IPC, para ellos ninguna crítica», agregó.

Lagunas denunció que la conducción se negó a realizar una asamblea previa a la reunión con el Gobierno de Neuquén para llevar una propuesta concreta de las demandas de los docentes. En contraste, resaltó que ATEN Capital convocó una asamblea con 1.800 trabajadores que sí definió un pliego de reclamos.

Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital.

Aseguró que muchos de los puntos que ATEN Provincia llevó a la reunión se añadieron por «la presión que significa una asamblea de 1800 compañeros». «La conducción provincial tuvo que empezar a incorporar en su discurso muchas de las cosas que venimos diciendo nosotros. Nosotros decimos hace mucho tiempo ya que el IPC trimestral nos hace perder cada vez más con la inflación y que necesitamos que ese IPC sea mensual», afirmó.

Instó la conducción provincial a «dejar de victimizarse» y a «romper el acuerdo que tienen con el Gobierno» para organizar un plan de lucha. Afirmó que la denuncia pública es solo un intento de «sacar el foco de lo importante», que es la amenaza del gobierno provincial de quitar el IPC en línea con las políticas nacionales.

Insistió en que la única vía legítima es convocar a los afiliados en toda la provincia para que la base decida la estrategia a seguir. «En ATEN no hay un rey», aseveró y recordó que son las asambleas las que deben definir el pliego, el desarrollo de la negociación y la eventual aceptación o rechazo de una propuesta.

Qué discutió ATEN y el gobierno de Neuquén en la primera mesa paritaria 2026

La mesa paritaria docente se centró en la necesidad de una recomposición salarial que vaya más allá de las meras actualizaciones por Índice de Precios al Consumidor (IPC). La principal demanda del sindicato ATEN es corregir una «distorsión» acumulada entre las mediciones oficiales y la inflación real, un factor que ha mermado el poder adquisitivo de los educadores.

Esta corrección debe impactar directamente en los salarios básicos, respetando las escalas jerárquicas, de antigüedad y de zona. Como medida estructural, se planteó la derogación de la Ley 2447, cuyo adicional salarial se destinaría a robustecer el salario inicial, buscando una solución definitiva al achatamiento de la pirámide.

Un punto crucial de la discusión giró en torno a la cláusula de actualización salarial, cuyo mecanismo actual se considera insuficiente. El gremio propuso acortar el tiempo de pago, aspirando a una actualización de la masa salarial de forma mensual para mitigar el impacto inflacionario en el corto plazo. Además, se insistió en la búsqueda de un índice de precios que refleje con mayor precisión el costo de vida real de los docentes. La eficacia de esta cláusula es vista por el sindicato como la herramienta fundamental para mantener el poder adquisitivo en un contexto económico volátil.

La negociación también abarcó reclamos sobre condiciones laborales que han generado gran malestar en las escuelas, destacando la violencia laboral. En este sentido, el sindicato puso un énfasis urgente en la necesidad de reglamentar y poner en plena vigencia la Ley de Protección Docente (Ley 253522), buscando un marco legal efectivo que garantice la seguridad del personal ante hechos de agresión o violencia.

En paralelo, se puso el foco en las «falencias muy graves» del Control de Salud (CISO), citando demoras en la validación de certificados y rechazos arbitrarios. Adicionalmente, se exigió la derogación de la Resolución 1290, que rige la separación oportuna de cargos, por considerarla una normativa utilizada de manera discrecional.

Finalmente, la agenda incluyó demandas de carácter social y político, esenciales para la vida del trabajador docente. El reclamo del boleto docente gratuito fue enfático, siendo considerado un componente salarial directo ante el encarecimiento del transporte.

De igual importancia fue la solicitud de abrir una mesa técnica para abordar la crisis habitacional y el costo de los alquileres. En términos políticos, el sindicato ratificó su rechazo a cualquier tipo de reforma laboral o previsional que pudiera significar una merma en los derechos o un riesgo para las cajas jubilatorias provinciales.

Los puntos que demanda el gremio docente en la paritaria 2026 en Neuquén

1. Reclamos salariales

Recomposición Salarial: Exigencia de un aumento que compense la diferencia entre el IPC oficial y la inflación real, impactando el salario básico.

Exigencia de un aumento que compense la diferencia entre el IPC oficial y la inflación real, impactando el salario básico. Cláusula de Actualización: Solicitud para acortar el plazo de pago (plantean que sea mensual ) y usar un índice más real.

Solicitud para acortar el plazo de pago (plantean que sea ) y usar un índice más real. Derogación Ley 2447: Pedido de eliminar la ley del Adicional por Desarrollo Profesional Docente y sumar esos fondos al salario básico.

Pedido de eliminar la ley del Adicional por Desarrollo Profesional Docente y sumar esos fondos al salario básico. Boleto Docente Gratuito: Reclamo para resolver el alto costo del transporte, que afecta directamente el salario.

2. Condiciones laborales

CISO (Salud Laboral): Denuncia de graves fallas y demoras en el control de certificados médicos.

Denuncia de graves fallas y demoras en el control de certificados médicos. Derogación Resolución 1290: Pedido de anular la norma sobre separación oportuna, debido a su «uso arbitrario».

Pedido de anular la norma sobre separación oportuna, debido a su «uso arbitrario». Reglamentación Ley de Protección: Urgencia para reglamentar la ley contra la violencia hacia el personal docente.

3. Demandas sociales y habitacionales

Vivienda: Solicitar el inicio de una mesa técnica para discutir el problema de los alquileres y crear un plan de vivienda para docentes.

Solicitar el inicio de una mesa técnica para discutir el problema de los alquileres y crear un plan de vivienda para docentes. Contexto de encierro: Reconocimiento de la especificidad y riesgos laborales para los docentes que trabajan en contextos de privación de libertad.

4. Posturas políticas