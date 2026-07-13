Furor por «El Partido», la película que narra el mítico Argentina-Inglaterra del Mundial ’86: dónde verlo en Neuquén y Río Negro

Este miércoles 15 de julio se palpitará un nuevo Argentina-Inglaterra en una Copa del Mundo. A días de vivir la semifinal, los hinchas copan las salas de cine del país para ver el flamante documental «El Partido», una película que narra el mítico cruce en el Mundial de México 1986. Hasta el momento, hay pocas funciones para mirarlo en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

Aquel encuentro entre la Selección nacional y el conjunto inglés fue el partido más emblemático no solo del fútbol local, sino del deporte en general. La actuación estelar de Diego Armando Maradona con «La Mano de Dios» y la «jugada de todos los tiempos» relatada por Víctor Hugo Morales se selló a fuego en el corazon de los hinchas. A esto, se sumó el condimento que ocurrió poco tiempo después de la guerra de Malvinas.

Hace 10 años, el periodista Andrés Burgo escribió un libro que repasa las decenas de historias y anécdotas de ese duelo inolvidable. Basada en ese escrito es que se llevó a cabo la película «El Partido», dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco.

El documental tiene los testimonios de los argentinos Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri y Ricardo Giusti. También participan los ingleses Gary Lineker, John Barnes y Peter Shilton.

El film se estrenó en el Festival de Cannes y, tras recibir decenas de críticas positivas, llegó a los cines argentinos a mediados de abril.

Sin embargo, gracias al avance del Mundial 2026, el estreno de la película se resignificó por cómo quedó conformado el cuadro de semifinales.

En este marco, en la Ciudad de Buenos Aires, el cine Gaumont -uno de los pocos que transmite el film- reportó que pasó de un promedio de ocho expectadores a registrar la venta de cientos de entradas e incluso que gente quede afuera de las proyecciones.

En medio del clamor popular que escala a medida que se acerca el miércoles, en la Patagonia son pocas las opciones para llegar a ver el documental.

En el Alto Valle -hasta el momento- el único lugar disponible es Cinépolis, con funciones a las 11:10 y 13:20 tanto este 14 como el 15 de julio.

En las salas INCA del Alto Valle, el Complejo Cultural Cipolletti la tuvo en cartelera durante junio antes de que comience el Mundial. Hasta ahora, no han informado novedades.

Andres Burgos, escritor de «El Partido», en Río Negro Radio: «No es solo una historia de fútbol»

«Es un libro viejo que ya tiene 10 años, que lo hayan llevado ahora a la pantalla grande es un poco milagroso, es muy atípico. La película es espectacular. Yo no participé, no tuve ningún tipo de injerencia. Compraron los derechos del libro, lo leyeron mil veces, fueron para acá, para allá y terminaron haciendo una peli que a mí me emocionó un montón. Más allá de lo personal y que se base en mi libro todo lo que sea Malvinas, Maradona, el relato de Víctor Hugo, me genera eso», aseguró el autor, Andrés Burgo, en diálogo con “Subite al Podio” de Río Negro Radio.

Escuchá a Andrés Burgo en «Subite al Podio» de Río Negro Radio

«Yo empecé haciendo un libro del Mundial 86. Pero en un viaje me copé mucho con un libro, llamado ‘Anatomía de un instante’ de Javier Cercas. No hubo un momento específico en que dijera ‘no es el Mundial completo, es la anatomía de ese instante’, pero fue lo que pasó. En un momento pensé ‘qué hago escribiendo de Argentina – Bulgaria o Argentina – Corea’, si en Argentina – Inglaterra está todo. Me interesaba mil veces más lo que pasó en ese partido, entonces hice ese recorte. Incluso prescindí de la final, la menciono en dos líneas, fue una decisión un poco arriesgada pero percíbi que el zoom tenía que estar en esos 90 minutos, ahí está todo», relató el periodista.

«No es solo una historia de fútbol, es política, bélica, religiosa con muchas anécdotas y personajes. Esos 91 minutos son cine, ahí está condensado todo», agregó.

«Está casi todo en el libro pero los directores le agregaron su parte, cosas que no aparecían como un recital de Queen en Argentina un año antes de Malvinas. La peli está buena porque no es solo de fútbol, universaliza la historia y eso hace que le pueda interesar a más gente», comentó acerca de las diferencias entre el texto original y el documental.

A semanas de que empiece un nuevo Mundial, el estreno en salas de “El Partido” llega en el momento justo. Esos 91 minutos que ya son cine ahora se podrán revivir en la pantalla grande.