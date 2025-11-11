Manuel Adorni refuerza su rol político con encuentros claves con ministros y reuniones de Gabinete

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tomó el mando de su rol político en el Gobierno de Javier Milei y dedicó sus primeros días a establecer sus primeros contactos con los ministros para fortalecer vínculos necesarios. Luego de coordinar los primeros encuentros, programó para el transcurso de la semana otras reuniones claves.

Encuentros claves con ministros y reuniones de Gabinete

La intención de Manuel Adorni es aceitar el vínculo entre las nueve carteras que componen el equipo que rodea al presidente libertario. El lunes, por ejemplo, se encargó de visitar el edificio de Capital Humano para reunirse con la ministra, Sandra Pettovello y se espera que haga lo propio con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La semana pasada, se reunió con Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud) con intención de ordenar las deudas de cada cartera.

Según la información anticipada en Noticias Argentinas, Adorni espera convocar una reunión ampliada que tendrá lugar en paralelo a las reuniones de Gabinete que estila encabezar Javier Milei. Desde su entorno, precisaron: «La idea es que conozca la actualidad de cada ministerio, se presenten con los equipos, y detecte los principales problemas».

El jefe de Gabinete tomó la decisión luego de detectar una falla en la comunicación que despertaba cierta tensión a alguno de los funcionarios que forman parte del Gabinete. En la Casa Rosada atribuyen esta tensión a la falta de intervención del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Luego de la ronda con los titulares de las carteras, Adorni convocará a una nueva reunión que podría tener lugar la próxima semana y que espera replicar cada 10 días.