Sobre el final del año legislativo, el Gobierno apura dos discusiones parlamentarias clave en la relación con los Estados Unidos: enviará el Acuerdo Comercial firmado en febrero e intentará darle aprobación definitiva a la Ley de Patentes.

Milei acelera dos leyes clave para profundizar el vínculo con Trump

Así lo informaron fuentes oficiales luego de la reunión de la Mesa Política que se realizó esta mañana en la Casa Rosada, luego de un impasse de tres semanas por distintos motivos.

La convocatoria fue encabezada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y fue de la partida la senadora Patricia Bullrich, quien mantiene su postura de marcar las diferencias que la separan de la cúpula del Ejecutivo.

Además de Karina Milei y Bullrich, formaron parte del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Curiosamente, no se distribuyó la foto oficial de la reunión, lo cual alimentó diferentes especulaciones.

Si bien el principal foco de atención estuvo en la presencia de Bullrich, la participación del ministro Caputo no pasó desapercibida, dado que el freno que muestra la economía sigue siendo un tema de principal preocupación por el impacto electoral.

Luego de la reunión se informó que el Ejecutivo enviará en los próximos días al Parlamento el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado por Argentina y Estados Unidos.

El entendimiento contempla beneficios arancelarios para la Argentina, apertura de mercados e inversiones en minerales críticos, entre otros puntos.

El convenio que fue firmado a fin del año pasado contemplaba una serie de medidas que ya entraron en vigor, mientras que la parte más sustantiva del acuerdo debía tener aprobación parlamentaria.

La duda pasa por los tiempos que llevará en el Congreso Nacional la sanción definitiva de esta norma, en momentos en que se inicia la campaña electoral.

El cuerpo normativo del tratado incluye la eliminación o reducción de aranceles aduaneros, reformas en materia de propiedad intelectual y patentes, compromisos sobre empresas estatales, regulación de minerales críticos y modificaciones legales de fondo.

Este combo que impacta de diferentes formas en diversos sectores le exigirá al Gobierno un trabajo político muy grande que, a juzgar por las últimas negociaciones, no le será sencillo cerrar.

Patentes

Otro aspecto clave de la relación con Estados Unidos es la modificación de la Ley de Patentes, que se tratará este jueves.

A fines de agosto, la Cámara de Diputados aprobó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). Se trata de un acuerdo internacional que busca unificar y agilizar el proceso para proteger una invención en el exterior.

La Cámara Baja lo aprobó, pero incorporó “una reserva sobre el capítulo II”, por lo cual la ley volvió al Senado para su revisión.

Esta reserva faculta al INPI —organismo encargado del registro de patentes— a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones. Los laboratorios nacionales se oponen porque consideran que esta medida puede frenar la aparición de nuevos genéricos. La ley tendría impacto directo en la industria agropecuaria y en la farmacéutica. La primera por el desarrollo sobre semillas y la segunda sobre los medicamentos.

Durante la reunión de la Mesa Política también se analizaron los proyectos previstos para la sesión de mañana en la Cámara de Diputados, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el acuerdo comercial MERCOSUR-EFTA, entre otras iniciativas.