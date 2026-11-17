La Argentina es el cuarto país más caro del mundo para comprar GTA VI (Grand Theft Auto VI), el videojuego de Rockstar Games que sale al mercado este jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, en medio de una de las mayores expectativas de la industria en los últimos años. De acuerdo con el relevamiento de Leonida Lab (GTA 6 Price Index), un usuario argentino debe abonar US$ 96,79 por la edición estándar en la PlayStation Store, apenas por detrás de Israel, Hungría y Noruega.

El dato llama la atención en el sector tecnológico porque el precio de lista fijado para el mercado argentino es idéntico al de Estados Unidos: US$ 79,99. La diferencia que ubica al país en los primeros puestos del ranking mundial surge exclusivamente de los impuestos a pagar sobre los consumos digitales en el exterior, lo que vuelve al título más costoso en la Argentina que en toda Europa occidental.

Después de 13 años desde la última entrega principal de la saga, GTA VI regresa a Vice City —la ciudad ficticia inspirada en Miami— con dos protagonistas: Jason y Lucía. El juego se lanza exclusivamente para consolas de última generación; la versión para PC carece todavía de fecha confirmada y se espera, según estimaciones de la industria, para 2027 o 2028.

Rockstar ofrece dos ediciones: la estándar cuesta US$ 79,99 e incluye el juego base más el Pack Vintage Vice City y un mes de acceso a GTA+, la membresía mensual de la franquicia; mientras que la edición Ultimate cuesta US$ 99,99 y suma una colección de vehículos, armas e indumentaria adicionales. La precarga digital, que ya comenzó el 10 de noviembre, pesa hasta 212 GB.

Argentina en el cuarto puesto global: la brecha frente a Europa y el origen del sobreprecio

El relevamiento de Leonida Lab compara el precio final del videojuego en 29 mercados internacionales, convertido a dólares según el tipo de cambio de referencia de cada país. Israel encabeza la lista con US$ 103,79, seguido en el segundo lugar por Hungría con US$ 99,19 y en el tercero por Noruega con US$ 98,85.

En el cuarto puesto aparece la Argentina, con US$ 96,79, por delante de Chile y Colombia —ambos con US$ 95,19— y de toda Europa occidental. En Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España, los compradores pagan US$ 90,83 cada uno (€79,99), más de cinco dólares por debajo del desembolso que afronta el consumidor local.

Que la Argentina figure detrás de Israel, Hungría y Noruega no implica que esos países también sufran una penalización fiscal similar. En los tres casos, el sobreprecio tiene otro origen: la propia desarrolladora fijó un valor de lista más alto en moneda local, como parte de una decisión comercial. En la Argentina, en cambio, el precio base nunca se tocó: la tienda oficial de PlayStation ofrece el título a US$ 79,99, el mismo monto que rige en el mercado estadounidense, por lo que el encarecimiento es, en su totalidad, de origen impositivo.

IVA, Ingresos Brutos y Ganancias

El salto de US$ 79,99 a US$ 96,79 se explica por un cargo adicional del 21% que la PlayStation Store argentina aplica de forma automática al momento de confirmar la compra. Ese porcentaje coincide con la alícuota general del impuesto al valor agregado (IVA) que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica a los servicios digitales prestados por proveedores del exterior. A diferencia de otros gravámenes que dependen de la forma de pago, este cargo no tiene margen de negociación: la tienda ya factura el impuesto incluido en el precio final que muestra en pantalla, independientemente de si el usuario paga con tarjeta de débito, crédito o cualquier otro medio disponible.

Sebastián Domínguez, tributarista y CEO de SDC Asesores Tributarios, aclaró en Infobae que existe una diferencia clave entre los distintos gravámenes que pueden alcanzar una compra en el exterior. «El 30% de Ganancias, si se paga con dólares, no aplica. Puede ser que compre en dólar oficial o dólar MEP, con las restricciones de quién puede, pero si se paga con dólares, no corresponde ese 30%», explicó el especialista. Ese 30% corresponde a una percepción a cuenta del impuesto a las Ganancias que grava el cambio de divisas cuando el consumo se cancela en pesos, no el precio del producto en sí, por lo que pagar directamente con dólares propios —al tipo de cambio oficial o vía dólar MEP— alcanza para evitarlo.

Más allá del IVA y de la percepción cambiaria, Domínguez señaló que puede corresponder un cargo adicional en concepto de Ingresos Brutos, aunque su aplicación no es uniforme en todo el territorio nacional. «Depende de la jurisdicción. En CABA es 2%, por ejemplo», detalló el tributarista. La clave reside en si la jurisdicción donde está radicada la tarjeta del comprador aplica percepción de Ingresos Brutos a la importación de servicios; en ese caso, ese cargo se suma de manera independiente al 21% de IVA.

Sin impuesto PAIS, pero con dólar tarjeta a $2.047,50: cómo pedir la devolución en ARCA

El esquema tributario vigente para compras digitales en moneda extranjera cambió de forma significativa respecto de años anteriores. El impuesto PAIS, uno de los primeros tributos que eliminó el gobierno de Javier Milei, dejó de regir en diciembre de 2024, después de cinco años en los que encareció la compra de dólares para consumos en el exterior.

Desde enero de 2025, apenas semanas después de su eliminación, los pagos con tarjeta en el exterior dejaron de sumar ese recargo y solo mantienen vigente la percepción del 30% a cuenta de Ganancias, aplicable cuando el consumo se liquida en pesos. Al 17 de noviembre de 2026, la cotización del dólar tarjeta se ubicó en 2.047,50 pesos, resultado de aplicar el 30% al dólar oficial minorista, que ese día cotizó a 1.527,75 pesos.

Quienes abonan en pesos y no están alcanzados por el impuesto a las Ganancias ni por Bienes Personales pueden solicitar la devolución de esa percepción del 30% ante ARCA una vez finalizado el año fiscal. El trámite se realiza de forma digital, requiere CUIT y clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior, y se presenta mes por mes en el sistema del organismo recaudador.