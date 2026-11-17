Desde el sábado último que no hay noticias del paradero de Mía Tiffany Mendoza, de 13 años. Personal de la Policía de Río Negro y la fiscalía de turno buscan en Bariloche.

Fuentes oficiales comentaron que la chica, que está bajo tutela judicial, caminaba el sábado, acompañada de una operadora del organismo a su cargo el cuidado de las adolescentes por disposición de la justicia, y se pronto se marchó.

Las fuentes revelaron que las operadoras desconocen por ahora el motivo. De inmediato avisaron a las autoridades correspondientes de la situación. Como la chica no regresó ni pudieron localizarla, activaron el protocolo de búsqueda.

Desde la Policía de Río Negro informaron este martes que estaban en busca de Mía Tiffany. Indicaron que la chica tiene el cabello castaño oscuro, corto hasta los hombros, sus ojos son marrones y su tez blanca. Cuando se ausentó estaba vestida con un pantalón corto de jean negro, remera blanca y portaba una mochila marrón y blanca. Tenía zapatillas negras DC. Cualquier información sobre su paradero informar al 911 o la unidad policial más cercana.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el fiscal de turno estaba notificado del caso y que personal de la Brigada de Investigaciones Judiciales trabaja en el caso.