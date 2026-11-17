El Gobierno abrió una investigación de oficio por la explosión en Remedios de Escalada. Foto: Enrique García Medina.-

El Gobierno nacional, a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), abrió una investigación de oficio para determinar las causas de la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús, que dejó una persona fallecida y decenas de vecinos afectados.

El organismo informó que envió un requerimiento formal a MetroGAS pocas horas después del siniestro, registrado el viernes. Entre la documentación solicitada se encuentran los planos de la red de gas, con la ubicación exacta del tramo que se rompió, y el detalle de los trabajos que se realizaban en el lugar.

También pidió el último registro de odorización del gas en la zona, las medidas adoptadas para resguardar el área, las constancias del Plan de Prevención de Daños, el seguimiento de la obra y el historial de incidentes registrados durante este año.

Desde el ENReGE indicaron que sus equipos ya realizaron inspecciones en el lugar. Sin embargo, todavía aguardan el retiro de los escombros que impiden acceder a los pozos donde se ejecutaban los trabajos.

Con la información reunida, el ente buscará reconstruir la secuencia que provocó la explosión, establecer eventuales responsabilidades y determinar las sanciones que correspondan. Los resultados de los peritajes quedarán a disposición de la Justicia.

La investigación judicial por la explosión en Lanús

En paralelo, la fiscal Yanina Estévez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 descentralizada de Lanús, continúa con la investigación penal.

Desde la Fiscalía General informaron que este lunes comenzó la pericia de ADN sobre las muestras tomadas al cuerpo hallado en el lugar, con el objetivo de confirmar su identidad. El estudio se realiza en un laboratorio de Junín y, según aclararon las autoridades, no hay un plazo definido para conocer los resultados debido a las distintas etapas de procesamiento y análisis.

La causa también avanzó con una reunión entre representantes de la fiscalía, MetroGAS, Edesur, el ENReGE, Defensa Civil y los cuerpos de bomberos del municipio de Lanús y de la provincia de Buenos Aires.

En ese encuentro se resolvió reducir el perímetro de seguridad de 150 a 50 metros, aunque el sector más próximo al lugar de la explosión continúa bajo resguardo.

Según el parte judicial, en algunas zonas comenzó la restitución de los servicios luego de que los bomberos finalizaran las tareas periciales. Además, se autorizaron demoliciones de manera parcial y únicamente en sectores determinados del área afectada.

Por su parte, MetroGAS comunicó que continúa con la reconexión del suministro para los vecinos que regresan a sus viviendas. La empresa señaló que sus equipos técnicos atienden los llamados de los damnificados y trabajan sobre la red de distribución bajo los protocolos de seguridad vigentes.

En el mismo comunicado, la compañía pidió a la comunidad que valore el trabajo de sus operarios y destacó su experiencia y compromiso durante las tareas posteriores a la emergencia.