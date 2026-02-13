El Gobierno logró avanzar con dos proyectos claves en Diputados: el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-UE

La sesión del jueves estuvo marcada por un debate lleno de tensiones, sobre todo luego de los incidentes ocurridos el día previo mientras se trataba la reforma laboral. De igual manera el Gobierno se paró firme para un nuevo frente del que pudo sacar provecho y sumar dos nuevos triunfos.

No solo aprobó la nueva ley penal juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, sino que también consiguió la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Régimen Penal Juvenil: qué pasa tras la sesión en Diputados

En la primera batalla el oficialismo se impuso tras conseguir 149 votos a favor del régimen penal juvenil y solo 100 en contra, número que aglutinó a todo Unión por la Patria con los cuatro diputados de izquierda, los tres catamarqueños de Raúl Jalil y la cordobesa Natalia de la Sota.

Después de obtener la media sanción en Diputados, el proyecto que crea el nuevo régimen penal juvenil deberá ser tratado por el Senado y es posible que la sesión se realice el 26 de febrero.

La iniciativa que impulsó el Gobierno plantea una reforma de una ley de la dictadura y, entre otros puntos, propone penas de prisión no mayores a los 15 años, además se sanciones alternativas más leves con un criterio de gradualidad.

Con esta nueva ley no se podrá establecer la pena perpetua para menores de 14 a 17 años, aunque se fija que los adolescentes que sean privados de su libertad cumplan la pena en establecimientos específicos, separados de los adultos criminales.

En aquellos delitos con penas menores a tres años se descartan penas de prisión, en tanto para las penas de entre tres a 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

La segunda prueba también fue superada por mayoría. El acuerdo comercial Mercosur-UE consiguió una suma de 203 apoyos frente a 42 negativos y cuatro abstenciones. Lo relevante fue que en esta ocasión la Unión por la Patria se moró dividida, 43 de ellos votaron con el oficialismo, 38 peronistas (el kirchnerismo duro, La Cámpora y el sector de Juan Grabois) votaron en contra junto a la izquierda, y otros cuatro se abstuvieron.

El tratado que se aprobó en Diputados cuenta con 5.000 páginas y apunta a suprimir aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur, además recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El acuerdo se firmó el 17 de enero pasado en una ceremonia que se realizó en Paraguay. Del encuentro participó el presidente Javier Milei y sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Si bien fue aprobado en Diputados, el tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que se analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia, un proceso que podría demorar meses o hasta dos años.

En el tratamiento del acuerdo mostró divisiones en el peronismo ya que mientras el diputado nacional Santiago Cafiero, se expresó en contra, el ex ministro Agustín Rossi se inclinó a favor de ratificar el acuerdo.

Con información de Noticias Argentinas