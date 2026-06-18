El Gobierno impuso condiciones para la compra de Telefónica por Telecom y exige la cesión de 6 millones de usuarios

El Gobierno impuso condiciones para la compra de Telefónica por Telecom: exige la cesión de 6 millones de usuarios

Por disposición del Gobierno, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), impuso una serie de condiciones a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, del Grupo Clarín, y advirtió que la operación podrá concretarse únicamente si la empresa cumple con los requisitos establecidos.

Las condiciones impuestas para la compra de Telefónica

La medida fue adoptada sobre la base de un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y tiene como fin evitar la formación de una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones que afecte a los usuarios y a la competencia.

ANC informó mediante un comunicado que las medidas incluyen condicionamientos estructurales y conductuales destinados a prevenir una concentración excesiva y garantizar la competencia efectiva en beneficio de los consumidores.

Entras las exigencias, se estableció que Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles junto con la infraestructura asociada. Los usuarios deberán ser transferidos a un nuevo competidos del sector en distintas regiones del país, incluyendo el AMBA, la región norte y la región sur.

También se definió que la compañía tendrá que garantizar durante dos años el acceso de un nuevo operador a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión. Esto con el fin de asegurar la continuidad y calidad de los servicios mientras el nuevo competidor desarrolla su propia red.

La resolución también obliga a la devolución de un total de 130 MHz de espectro radioeléctrico, la restitución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para que pueda ser utilizado por otras empresas.

En el segmento de internet fija, Telecom deberá ceder clientes a otros operadores en aquellas localidades donde la participación de mercado de la empresa resultante de la adquisición supere el 50%.

De acuerdo con la evaluación oficial, sin estos condicionamientos la operación podía concentrar cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones en un único grupo económico.

Por otra parte, la ANC sostuvo que compra solo será viable si se implementan todas las condiciones impuestas, con el propósito de evitar posiciones dominantes y preservar las alternativas disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores.

Finalmente el organismo señaló que el objetivo es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, resguardando la libre competencia y el desarrollo del sector.

Con información de Noticias Argentinas