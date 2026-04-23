El Gobierno lanzó «Ver para ser libres», el plan para mejorar la salud visual infantil: cuáles son los requisitos

El Gobierno, mediante la publicación del Boletín Oficial, lanzó un programa federal que apunta a mejorar la salud visual infantil. Se trata de «Ver para ser libre» que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello.

«Ver para ser libres», cómo funciona el plan

La Resolución 117/2026, que se publicó este viernes, es una propuesta lanzada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SNNAYF).

En el mismo documento se detalla que se decidió oficializar la propuesta luego de detectarse la necesidad de superar las barreras de acceso a la salud oftalmológica en aquellas comunidades «desfavorecidas debido a la baja densidad poblacional o falta de transporte».

Subraya que el objetivo es mejorar la trayectorias educativas y la calidad de vida a través de la optimización de la visión, «contribuir al desarrollo integral mediante acciones de diagnóstico, prevención y atención de la salud visual».

La autoridad a cargo de la aplicación será la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, enuncia la resolución. Este organismo está facultada para firmar «convenios con provincias, municipios y comunas para ejecutar el programa».

También se explica que el financiamiento se realizará con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio actual.

Cuáles son los requisitos para acceder al plan «Ver para ser libres»

Respecto a los requisitos, la resolución establece algunos puntos general sobre quién podrán ser beneficiarios del plan «Ver para ser libres». Se estima que los detalles sean publicados próximamente por la autoridad de aplicación.

En líneas generales, para acceder al programa los solicitantes deben tener entre 6 y 17 años. Todos deben estar escolarizados y «encontrarse en situación de vulnerabilidad social».

También se aclara que el programa hará enfoque en quienes residan en zonas rurales, periurbanas o áreas con acceso limitado a recursos públicos.

La resolución no detalla cómo será la modalidad de inscripción, pero define que se prevé el uso de dispositivos territoriales móviles para llegar directamente a las zonas de mayor necesidad.