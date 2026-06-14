Lucía Jara Masías, la joven de Pomona que publicó una investigación científica sobre peces del río Negro

Con la colección de cristales óticos se trabaja en una base de datos de peces del río Negro. Foto: gentileza.

Lucía Abigaíl Jara Masías (22) es una estudiante de Ciencias del Ambiente en la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma y colaboradora en el Laboratorio de Ecología y Calidad Ambiental Acuática (Labbycaa) de la institución. Recientemente, logró publicar como coautora una investigación científica vinculada al descubrimiento de un pez invasor proveniente de Asia. Se trata del gobio Tridentige, una amenaza para la biodiversidad de la zona.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Lucía mencionó que todo empezó con un mensaje de WhatsApp. Guillermo Fraile, un pescador de Carmen de Patagones que encontró un pez nunca antes visto. Lo fotografió, lo guardó y se lo envió a Andrea Tombari, directora del Labbycaa. «No sé de qué es esta especie», le dijo. Esa duda desencadenó meses de trabajo, una publicación científica y el debut de una joven investigadora que todavía cursa su carrera.

El gobio Tridentiger fasciatus es una especie originaria del océano Pacífico, más específicamente de Vietnam, que no debería estar en el río Negro. El único registro previo en Argentina era de Pehuencó, y nadie sabía cómo había llegado. La principal hipótesis apunta al agua de lastre de los barcos, agua que sin querer, transporta especies de un continente a otro.

Lucía, se sumó a la investigación desde el laboratorio. Allí extrae y describe la estructura auditiva (otolitos) del gobio. Estas estructuras están formadas por carbonato de calcio en el oído interno de los peces y funcionan como una huella dactilar. «El otolito de cada especie es de relevancia taxonómica», es decir, cada especie tiene los suyos, según detalló la investigadora.

La dimensión de un otolito. Foto: gentileza.

Además, con esta colección de cristales óticos de peces del río Negro, Lucía está realizando una base de datos (a partir de un trabajo previo por otro investigador de laboratorio), ya que «son relevantes para la identificación de peces».

El único registro previo de esta especie había sido realizado en Asia. Al comparar ambos, el equipo descubrió que las otoconias de los peces locales tienen forma ovalada, lo que los distingue de los de Vietnam.

La relevancia reside en que al identificar esta diferencia, los investigadores pueden saber si este pez está siendo consumido por depredadores nativos. Si aparecen estos otolitos redondos en el estómago de otros peces significa que la fauna local está ayudando a controlar la expansión de esta especie invasora.

El trabajo en el laboratorio y «sus frutos»

A partir de este nuevo hallazgo, Lucía publicó su primer artículo en la revista científica Nótulas Faunísitcas. «Ver algo tuyo, algo propio, tu nombre debajo del título, como primera autora… es algo inexplicable. Es hermoso ver que uno está yendo por un camino que es el que quiere, el que eligió. Más cuando estás todos los días trabajando en el laboratorio y estás constantemente aprendiendo, ver los frutos de eso, son pequeños logros», expresó.

Lucía junto a la doctora en Biología Andrea Diana Tombari. Foto: gentileza.

La investigación también fue presentada en las Jornadas de Jóvenes Extensionistas e Investigadores realizadas en La Plata hacia fines del año pasado, donde el equipo expuso un póster. Después, el trabajo fue enviado a la revista científica que tras un proceso de revisión lo aprobó definitivamente.

El artículo lleva como primera autora a Lucía Abigaíl Jara Masías y fue escrito junto a su compañera de carrera Sofía Belén Córdoba Gironde y a la doctora en Biología de la UBA Andrea Diana Tombari, quien además supervisa el laboratorio.

Al tratarse de un hallazgo reciente, las investigadoras hacen énfasis en la ayuda de la comunidad para continuar estudiando la especie. «Hacemos mucho hincapié en que los pescadores y la gente de la comarca nos digan la información de dónde lo vieron, o nos traigan ejemplares vivos o muertos», apuntó. La información puede enviarse al Instagram del laboratorio: @labbycaa.

De Pomona a cumplir sus sueños: la historia de Lucía

Lucía llegó a la ciencia por un canal de YouTube, la joven relató: «estaba en cuarto año, en plena pandemia 2020, y miraba unos videos en YouTube. Ahí encontré los del Canal Encuentro, que tiene una sección de mini documentales de parques nacionales. Entonces mostraban los parques nacionales del país y veía a los guardas faunas con el traje, y yo decía ¡yo quiero estar acá!».

Eligió Viedma porque estaba cerca de su pueblo, Pomona, aunque también le llamó la escuela de guardafaunas de Misiones. «Encontré Ciencias del Ambiente, en Viedma que mezclaba lo ambiental con lo sociopolítico. Entonces dije: es por acá. Miré el programa, me gustó. Cuando tuve la primera clase me enamoré de la carrera. Es una carrera muy linda. Somos pocos, estaría bueno que fuéramos más, pero tenemos profesores que son cálidos y que te acompañan».

Cuatro años después, se encuentra trabajando a la mañana y estudiando en paralelo. También construye su propia red fuera de su pueblo natal, en ella está su directora de laboratorio, sus compañeras y sus profesoras «biólogas con mucha cancha, que han publicado un montón de papers».

Y su familia, la de Pomona, que cuando vieron la publicación «me escribieron, me llamaron, comparten en los estados, por todos lados y están muy orgullosos», contó. «Tengo una familia que me agarra los brazos y me acompaña. Porque no es la gente que está detrás tuyo, sino es la gente que está a tu lado. Yo lo veo así».