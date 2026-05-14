El Gobierno oficializó los cambios en Exporta Simple: cuáles son los nuevos beneficios y requisitos clave para las pymes
El programa presentado por el ministerio de Economía se diseñó para facilitar en el desarrollo de pequeños productores, emprendedores y PyMEs argentinas para simplificar la venta de sus productos al exterior. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.
La medida presentada por el Gobierno planea introducir modificaciones sustanciales en los requisitos y límites operativos para los beneficiarios del sistema de Exporta Simple. Las modificaciones se establecieron en el Boletín Oficial bajo la Resolución General Conjunto 5846/2026.
El plan surgió para brindar mayores herramientas y atajos administrativos para que negocios y empresas pequeñas locales tengan mayor capacidad de producción con destino al exterior.
El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó el anuncio mediante sus redes sociales y aseguró que los cambios consisten en «más herramientas para crecer«. Se trata del programa que se impulsó con el objetivo de simplificar la logística y los trámites aduaneros.
Este plan fue establecido originalmente por la Resolución General Conjunta N° 4.458 el 5 de abril de 2019, bajo la conducción del ministerio de Producción y Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Caputo explicó que el objetivo es ampliar las oportunidades de acceso al comercio global para actores de menor escala, eliminando diferentes complicaciones o requisitos que puedan desalentar la exportación de bienes por parte de nuevas empresas y emprendedores.
La medida presentada en la resolución del Boletín Oficial precisa nuevas condiciones para acceder al régimen. Los beneficiarios que quieran acceder deberán presentar una serie de requisitos claves:
- Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)
- Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 3
- Usar cuentas inscriptas en los impuestos al valor agregado, a las ganancias o en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
Luis Caputo sobre Exporta Simple
Mediante un posteo en su cuenta de X, Caputo escribió: «Ampliamos Exporta Simple para que cada vez más emprendedores y PyMEs puedan crecer exportando».
Luego de esto recordó que Exporta Simple es un programa que «simplifica pequeñas exportaciones» y que, desde su implementación, permitió «gestionar envíos 100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de operadores especializados». De esta manera «productos argentinos llegan rápido a distintos mercados, por vía aérea y terrestre», remarcó.
El ministro informó que en 2025, «más de 400 usuarios exportaron a más de 70 destinos» y se pudo establecer que «lo más exportado fueron artículos de cuero, pero también aparecen productos sorprendes: paneles solares, equipos de ozonoterapia, reactivos de diagnóstico y módems».
IMPORTANTE! 👇— totocaputo (@LuisCaputoAR) May 13, 2026
Ampliamos Exporta Simple para que cada vez más emprendedores y PyMEs puedan crecer exportando.
Exporta Simple es un programa que simplifica pequeñas exportaciones. Permite gestionar envíos 100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de…
Tras este argumento, anunció que en conjunto con el Gobierno se tomó la decisión de dar «un paso más para potenciar ese crecimiento» y se implementó:
- La eliminación del límite de USD 15.000 por operación
- La eliminación del tope anual de USD 600.000 por exportador
«Más herramientas concretas para crecer. Más PyMEs exportando», concluyó su publicación.
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