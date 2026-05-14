El Gobierno oficializó los cambios en Exporta Simple: cuáles son los nuevos beneficios y requisitos clave para las pymes

Las modificaciones del plan buscan dar nuevas herramientas y beneficios para la exportación y negocios de entidades nacionales y negocios (Foto: archivo)

La medida presentada por el Gobierno planea introducir modificaciones sustanciales en los requisitos y límites operativos para los beneficiarios del sistema de Exporta Simple. Las modificaciones se establecieron en el Boletín Oficial bajo la Resolución General Conjunto 5846/2026.

El plan surgió para brindar mayores herramientas y atajos administrativos para que negocios y empresas pequeñas locales tengan mayor capacidad de producción con destino al exterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó el anuncio mediante sus redes sociales y aseguró que los cambios consisten en «más herramientas para crecer«. Se trata del programa que se impulsó con el objetivo de simplificar la logística y los trámites aduaneros.

Este plan fue establecido originalmente por la Resolución General Conjunta N° 4.458 el 5 de abril de 2019, bajo la conducción del ministerio de Producción y Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Caputo explicó que el objetivo es ampliar las oportunidades de acceso al comercio global para actores de menor escala, eliminando diferentes complicaciones o requisitos que puedan desalentar la exportación de bienes por parte de nuevas empresas y emprendedores.

La medida presentada en la resolución del Boletín Oficial precisa nuevas condiciones para acceder al régimen. Los beneficiarios que quieran acceder deberán presentar una serie de requisitos claves:

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)

Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 3

Usar cuentas inscriptas en los impuestos al valor agregado, a las ganancias o en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)

Luis Caputo sobre Exporta Simple

Mediante un posteo en su cuenta de X, Caputo escribió: «Ampliamos Exporta Simple para que cada vez más emprendedores y PyMEs puedan crecer exportando».

Luego de esto recordó que Exporta Simple es un programa que «simplifica pequeñas exportaciones» y que, desde su implementación, permitió «gestionar envíos 100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de operadores especializados». De esta manera «productos argentinos llegan rápido a distintos mercados, por vía aérea y terrestre», remarcó.

El ministro informó que en 2025, «más de 400 usuarios exportaron a más de 70 destinos» y se pudo establecer que «lo más exportado fueron artículos de cuero, pero también aparecen productos sorprendes: paneles solares, equipos de ozonoterapia, reactivos de diagnóstico y módems».

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Ampliamos Exporta Simple para que cada vez más emprendedores y PyMEs puedan crecer exportando.



Exporta Simple es un programa que simplifica pequeñas exportaciones. Permite gestionar envíos 100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 13, 2026

Tras este argumento, anunció que en conjunto con el Gobierno se tomó la decisión de dar «un paso más para potenciar ese crecimiento» y se implementó:

La eliminación del límite de USD 15.000 por operación

La eliminación del tope anual de USD 600.000 por exportador

«Más herramientas concretas para crecer. Más PyMEs exportando», concluyó su publicación.