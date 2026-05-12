Chevron ratifica inversión de US$10.000 millones y busca optimizar costos en el país 

Luis Caputo y Daniel González junto a la delegación de Chevron en Buenos Aires, donde analizaron la competitividad de la cuenca local frente a los estándares internacionales. Foto gentileza.

El Ministerio de Economía fue sede de un encuentro estratégico entre el titular de la cartera, Luis Caputo, y altos mandos de la compañía energética Chevron. Durante la reunión, en la que también participó el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, se profundizaron los detalles de un plan de inversión que asciende a los US$ 10.000 millones.

La iniciativa buscará incorporarse al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), implementado por el Gobierno argentino en 2024 para atraer capitales internacionales y promover grandes desarrollos productivos.

Uno de los ejes centrales del intercambio fue la eficiencia operativa. Los ejecutivos de la firma, encabezados por Clay Neff, proyectan para el próximo año una mejora sustancial en los procesos locales. El objetivo principal es reducir la brecha de costos existentes entre las operaciones en Argentina y la cuenca de Permian, el referente de productividad en Estados Unidos.

Excelente reunión mantuvimos junto al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, con Clay Neff y equipo de Chevron en el Ministerio de Economía.



Nos compartieron que veremos mejoras significativas en cuanto a eficiencia en el próximo año, reduciendo el… pic.twitter.com/lFvdwa90ID — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 12, 2026

Por su parte, el equipo económico ratificó su intención de agilizar los plazos administrativos.

La posible llegada de este proyecto representa una señal positiva para el sector energético argentino, especialmente para el desarrollo de los recursos no convencionales de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de shale oil y shale gas del mundo. Chevron mantiene desde hace años una fuerte presencia en esa formación ubicada en el suroeste argentino, donde participa en actividades de exploración, producción y desarrollo de hidrocarburos.

Caputo señaló que el Comité evaluador buscará aprobar nuevos proyectos en los próximos 30 días, con el fin de que las promesas de inversión se traduzcan efectivamente en ingresos para el mercado de cambios.

La incorporación de un proyecto de Chevron por US$ 10.000 millones podría transformarse en una de las iniciativas privadas más relevantes dentro del esquema de incentivos impulsado por el Ejecutivo. Analistas del sector consideran que una inversión de esa magnitud reforzaría el posicionamiento de Argentina como proveedor energético regional y potenciaría las exportaciones de petróleo y gas en los próximos años.