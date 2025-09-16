El Gobierno pide a la oposición que se siente a discutir el presupuesto 2026: cuáles son los cuestionamientos

A medida que corren las horas, el presupuesto nacional 2026 suma objeciones por parte del arco político y económico, ya sea por proyecciones desactualizadas, recorte de gastos ocultos y aumentos de partidas presupuestarias que no tendrán impacto directo en las finanzas de instituciones y particulares.

Al mismo tiempo, desde el sector industrial se le reclamó al gobierno que a la visión fiscalista se le añadan conceptos que favorezcan el desarrollo del entramado productivo, actualmente inmerso en un clima recesivo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, exhortó a la oposición a que “lea el proyecto” y luego “se sienten a discutirlo”.

Cuáles son los cuestionamientos del presupuesto 2026

Los cuestionamientos parten desde la base. Para los economistas, los supuestos macro económicos con los que se elaboró el proyecto están desactualizados.

La propuesta prevé una inflación de 10% para 2026, con un dólar promedio de $ 1.423, un crecimiento de 5% y un superávit fiscal primario de 1,5%.

Sin entrar en un cuestionamiento directo, el economista, Carlos Melconian, deslizó que son “obsoletas” por los cambios que se produjeron en los últimos meses.

“Si el discurso invitaba a pensar que se aprendió de los errores y va a dejar de forzarse lo monetario cambiario, las proyecciones nominales del proyecto de presupuesto erosionan buena parte de esa esperanza”, señaló el economista Gabriel Caamaño.

El senador, Martín Lousteau, afirmó que el presidente “siempre manipula las cifras” y cuestionó todos los supuestos por haber quedado “desactualizados”.

Según las distintas interpretaciones de todos los números macro, el que más puede aproximarse a la realidad es la inflación de 10%, dado el sendero que transita.

La pauta de crecimiento de 5% es de las más observadas. La crítica tiene como base que se toma como referencia una expansión de 5,5% en 2025, lo cual ya está siendo revisado en al menos un punto hacia abajo por la mayoría de las consultoras.

Lousteau planteó además que el crecimiento de 2025 es producto del arrastre estadístico de 2024, porque este año “punta a punta” será “cero”.

Tampoco hay confianza en que el dólar oficial tenga un precio promedio de $ 1.423, cuando por estas horas ya se encuentra en $ 1.475.

Una justificación es que la diagramación del presupuesto se inició en el primer semestre del año, momento en el que el panorama era mucho más optimista al actual.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la estimación del tipo de cambio a partir de que “es una variable que no manejamos porque es libre” y, por tanto, se tomó como referencia la estimación del REM del Banco Central. No obstante, no precisó cuál de ellas tomaron. El valor de $ 1.423 fue superado por el REM hace ya varios meses.

Respecto de la pauta de 1,4% de superávit primario, representa una flexibilización respecto de lo pautado con el FMI, que era de 2,2%. Esto muestra que Milei tomó nota que el ajuste fiscal tiene un límite.

Por su parte, el ex ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano, puso especial énfasis en aclarar que el anunciado aumento en jubilaciones es por efecto de la baja de la inflación que se verá durante el año y no implica un incremento directo desde 2026 en los haberes de bolsillo.

“Seguramente ese 5% (anunciado como aumento de partida) no es más que aplicar la movilidad actual en un escenario con una inflación que baja del 20 al 10%”, añadió. Giordano hizo extensivo este análisis a lo que sucede con pensiones y otros gastos sociales. También puntualizó que el precio del dólar pautado es el dato más inconsistente.

A su vez, dentro del capítulo reservado para jubilaciones, el gobierno dispuso un recorte en la partida para el pago de sentencias por reajustes. En 2025 se había propuesto una partida de $ 390.050 millones, que ahora se redujo a $ 212.288 millones.

Por otro lado, el proyecto propone derogar la indexación automática por inflación de las asignaciones familiares que cobran trabajadores en relación de dependencia y monotributistas con hijos a cargo. En caso de aprobarse, los aumentos serían una facultad discrecional del Poder Ejecutivo.

También habrá un recorte al régimen especial de subsidios a los consumos de gas en zonas frías, que se encuadra dentro de un marco mayor de reducción de los auxilios estatales sobre los servicios públicos que se extenderá todo el período.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez, hizo foco en las eliminaciones de: la pauta de 6% del PIB como inversión en educación, la inversión progresiva en ciencia hasta llegar al 1% del PIB, el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas, y la inversión progresiva en defensa nacional (FONDEF).

En tanto, desde el sector industrial se valoró el equilibrio fiscal y la estabilidad macro económica, pero reclamaron por medidas que alienten la producción.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, pidió medidas para “estabilizar el costo argentino”, mediante cambios en la legislación tributaria, laboral e impositiva. También reiteraron la necesidad de nivelar la cancha para enfrentar la competencia externa.

En la misma línea se pronunció Daniel Rosato, presidente de Industrias Pymes Argentinas (IPA), quien se quejó porque “donde se habla de una receta para controlar el equilibrio fiscal, no tienen como ingrediente la industria, las exportaciones, el mercado interno ni las fuentes de trabajo”.

Los economistas también pusieron el foco en la balanza comercial, que tendrá un abultado déficit. Según proyectó el gobierno, las exportaciones subirán 9,1% a U$S 112.695 millones, mientras que las importaciones crecerán 12% a U$S 118.447 millones. Esto implica que habrá un saldo negativo de U$S 5.751 millones.

Este rojo es preocupante dado que el Tesoro tendrá que también participar del mercado de cambios para pagar servicios de la deuda.

Del lado de los ingresos, el proyecto no prevé una nueva baja de las retenciones. Por el contrario, se espera una recaudación de $ 10 billones.