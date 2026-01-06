Torres recibirá al ministro Santilli en medio de los devastadores incendios en Chubut 

En medio de uno de los peores incendios forestales de los últimos años, el gobernador Ignacio Torres recibirá este miércoles al ministro del Interior Diego Santilli quien iniciará en Chubut una gira por al menos 10 provincias buscando votos en el Congreso Nacional para la ley de reforma laboral. Hace tres días que Torres se encuentra con parte de su gabinete en la zona afectada por el fuego en un momento en que además Chubut pasa por una crisis hídrica y la peor sequía de los últimos 10 años.

Chubut fue elegida como la provincia que marcará el punto de partida del diálogo federal que busca llevar adelante el gobierno de Javier Milei con al menos diez gobernadores durante enero. El objetivo es alcanzar acuerdos que permitan sancionar la Reforma Laboral. En las últimas horas y según pudo saber diario RÍO NEGRO, el intendente de El Hoyo (una de las localidades cordilleranas más afectadas por el fuego) César Salamín habló telefónicamente con Santilli a quien le pidió ayuda del gobierno nacional ante la angustiante situación que vive la zona como informa este medio.

“Santilli se comprometió a traer algo de ayuda teniendo en cuenta su viaje a la provincia”, dijo Salamín quien también se encuentra en Puerto Patriada, el paradisíaco paraje que está siendo presa de un fuego descontrolado.

El ministro del Interior inicia una recorrida que incluirá en esta primera parte las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco. En un segundo viaje se reunirá con gobernadores de, al menos, otras cinco provincias buscando asegurar la aprobación de una ley que el gobierno considera clave.

Torres dijo en El Hoyo que “vamos a lanzar un programa comarcal junto a Río Negro y Neuquén en el marco de la licitación conjunta que realizamos para contar con aviones y helicópteros hidrantes que en pocos días estaremos presentando y que serán para uso exclusivo para esta región”.

También habló sobre el factor climático: “Estamos atravesando la peor sequía de los últimos diez años. Es un momento de crisis que estamos enfrentando con todos los intendentes”.

La falta de nieve durante el pasado invierno provoca una falta importante de agua en los ríos y lagos, sobre todo en el Río Chubut que cruza la provincia desde la cordillera al mar, llevando el líquido elemento a una importante cantidad de ciudades y localidades.

En el marco de esta situación de emergencia extrema que vive la provincia, Torres recibirá al ministro Santilli, con quien se reunió el mismo día que el senado trataba la aprobación del presupuesto. El mandatario chubutense llevó un reclamo puntual en esa oportunidad: una deuda de 51 mil millones de pesos que ANSES tiene con la caja previsional de Chubut. De no obtener una respuesta positiva, Torres anunció que recurrirá a la Corte Suprema, aunque en el encuentro de los últimos días del año pasado, Santilli habría comprometido conversar sobre un posible pago en cuotas.

Mientras el fuego en la cordillera causa estragos y reclama la atención de las máximas autoridades provinciales, el gobierno sufre además una crisis financiera importante que le impidió pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Además, recién este lunes se anunció que entre el 9 y el 10 cobrarán jubilados y activos. La baja del precio del barril de petróleo crudo y un 5 por ciento menos de ingresos por la coparticipación hicieron ruido en las arcas provinciales.

Un tema que el gobierno deberá resolver pronto y seguramente Santilli escuchará reclamos por parte de Torres en una reunión que aún no tiene ni hora ni lugar. Todos esperan que el ministro llegue a la cordillera y vea personalmente el desastre que el fuego está causando en la franja turística por excelencia en la provincia. Y en plena temporada.