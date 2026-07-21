El Gobierno prepara un nuevo paquete de desregulación económica para enviar al Congreso

El Gobierno nacional tiene en revisión un nuevo paquete de reformas orientadas a profundizar la desregulación de distintos sectores de la economía, con el objetivo de reducir costos, promover la competencia y eliminar barreras de ingreso.

El nuevo paquete de reformas que impulsa Javier Milei

La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, aguarda la aprobación final del presidente Javier Milei antes de ser remitida al Congreso.

Según detalló La Nación, el proyecto contempla modificaciones en actividades consideradas sensibles, entre ellas el sistema de comercialización de medicamentos, la navegación fluvial y el mercado inmobiliario.

También incluye cambios en los regímenes de arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado editorial, el sistema de distribución de garrafas, el sector financiero, la actividad de los traductores públicos y el funcionamiento de las cooperativas.

Uno de los puntos que generó mayor expectativa fue la aparición, en un borrador que circuló entre legisladores, de un artículo que solicitaba al Congreso seis meses de facultades delegadas para que el Poder Ejecutivo pudiera avanzar con nuevas desregulaciones mediante decretos.

Sin embargo, según detalló el medio nacional, fuentes de la Presidencia descartaron esa posibilidad y aseguraron que el pedido fue eliminado durante la revisión realizada por Milei, por lo que no integraría la versión definitiva del texto.

La iniciativa se suma a una serie de proyectos impulsados por el equipo de Sturzenegger que aún no lograron avanzar en el Congreso.

Entre ellos figura el paquete sobre propiedad privada, que propone flexibilizar la venta de tierras nacionales a extranjeros y agilizar los procesos de desalojo; el proyecto «Hojarasca», destinado a derogar normas consideradas obsoletas; y una nueva Ley General de Sociedades, que plantea un régimen societario más flexible e incorpora herramientas vinculadas con blockchain e inteligencia artificial.

El nuevo paquete anticipa un intenso debate parlamentario, en un escenario donde el oficialismo continúa buscando consensos para avanzar con su agenda de reformas económicas.