Sturzenegger planteó que a las empresas les será más rentable radicarse en Neuquén: «El gas es difícil de transportar»

El gobierno de Javier Milei produndiza su lógica de trasladar la matriz productiva del país y pasar de las fábricas ubicadas en Buenos Aires y el centro del país hacia la explotación de los recursos naturales del interior. Así como hace poco el presidente compartió un video que recomendaba a los trabajadores del país a mudarse hacia la cuenca neuquina para conseguir mejores sueldos, ahora Federico Sturzenegger aseguró que a las empresas extranjeras les será más rentable radicarse cerca de Vaca Muerta.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado indicó que Argentina «va en un proceso de reindustrialización tremendo» a partir de la ventaja competitiva que genera la explotación de gas.

En contacto con El Cronista, el funcionario apuntó que el recurso «es bastante difícil de transportar» y marcó una nueva disyuntiva: «¿Transporto el gas a Europa o traigo la fábrica d Europa a Neuquén?».

«Si el producto usa mucho gas es mucho más conveniente traer la fábrica a Neuquén que llevar el gas a Europa», se respondió.

Para ejemplificar, Sturzenegger explicó que como el plástico proviene del gas, en Brasil una industria petroquímica que produce plásticos el insumo más importante les cuesta 12 dólares por unidad de gas, mientras que en Neuquén lo pueden hacer a 2 dólares.

«No pueden competir con nosotros. Podrá competir Catar con Argentina», concluyó el funcionario.

La recomendación de Milei de mudarse a Neuquén para buscar trabajo

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el presidente replicó la reflexión de un usuario sobre su filosofía laboral, cuya voz en off estaba acompañada por imágenes de la cuenca neuquina. «Añelo. Vaca Muerta. Argentina será próspera», decía la publicación.

«Yo por lo menos en lo laboral tengo una sola filosofía. ¿No te gusta lo que te pagan? Andate a otro lado. ¿No te da el cuero para irte a otro lado? Cerrá el culo y agradecé que tenés trabajo«, sentencia el video que compartió el jefe de Estado.

«¿No te alcanza? ¿Ahora estás desconforme? Nadie te puso una pistola en la cabeza para que aceptes la negociación cuando fuiste desesperado a buscar laburo porque te estabas comiendo los mocos«, añade el audio.

Por último, el video también recomienda a quienes quieran aumentar sus ingresos a que mejoren sus habilidades y ofrecer un servicio distinto. «Y si no seguí siendo un mediocre y echándole la culpa a los demás. Es muy sencillo», concluye el mensaje que reposteó en sus redes .

Figueroa sobre ir a Neuquén a radicarse por Vaca Muerta: «No le privamos a nadie que vaya, pero….»

En medio de la Argentina Week en Nueva York, Rolando Figueroa habló con medios nacionales sobre las oportunidades laborales de Vaca Muerta. El gobernador fue tajante y respondió que el objetivo es priorizar las oportunidades para trabajadores y empresas de Neuquén

En contacto con Cadena 3, el periodista cordobés le comentó que en el interior del país se registran múltiples casos de personas con la predisposición de trabajar en Neuquén y le preguntó recomendaciones para aquellos que estén en esa situación.

«Nosotros estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos», aseveró Figueroa y agregó que «cuando sobre trabajo será el momento de convocar a otras provincias».

«No le privamos a nadie que vaya, pero estamos generando a través del Instituto Vaca Muerta y varias herramientas la formación primero para los neuquinos y después posteriormente, cuando estén los lugares ya asignados que le corresponden a Neuquén, seguramente vamos a contribuir para que la formación llegue a más lugares«, detalló.

El mandatario fue consultado si esta lógica también aplica para las empresas de otras provincias con interés en operar en Vaca Muerta y Figueroa destacó el reciente avance con Santa Fé, en donde se planificó una asociación entre compañías santafesinas y neuquinas.

«Creemos que es lo mejor porque estamos generando ventajas para las empresas neuquinas», concluyó el gobernador.