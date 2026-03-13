Javier Milei aterriza en España con una agenda cargada: reuniones libertarias y el Foro Económico de Madrid

Después de su breve aterrizaje en Argentina tras culminar su gira por Estados Unidos y de asistir a la asunción de José Antonio Kast en Chile, el presidente retomará su agenda internacional con un viaje a España. Este fin de semana parte rumbo a Madrid para participar del Foro Económico y además, mantendrá encuentros con referentes libertarios.

El Foro Económico de Madrid se realizará este sábado y está previsto que Javier Milei, vuelva a hablar de la batalla cultural que encaró desde que asumió su rol en la Casa Rosada y del rumbo de la economía argentina.

La agenda del presidente en Madrid

La agenda del presidente también incluye encuentros con referentes con los que posee una gran sintonía a nivel personal e ideológico. Uno de ellos será el líder del partido de derecha VOX, Santiago Abascal, con quien busca reforzar la alianza política que mantienen desde hace años. El encuentro está previsto para las 10.

Milei y Abascal ya compartieron distintos eventos desde que el economista saltó a la arena política, además el presidente confía en que el Diputado en las Cortes Generales por Madrid será el reemplazante de Pedro Sánchez.

La otra reunión de gran relevancia se dará luego con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien Javier Milei considera uno de los máximos exponentes vivos de la Escuela Austríaca.

El broche de oro de su viaje estará concentrado en el discurso que ofrecerá frente a empresarios en el Foro Económico de Madrid. El mismo se realizará el sábado a las 16 (horario argentino).

Según lo adelantado por el Gobierno, el libertario tiene planificada una exposición basada en su gestión, los cambios pendientes y fundamentalmente en dar cuenta de la batalla cultural que logró plasmar.

Luego, a las 17:15, recibirá un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises por parte de Philipp Bagus.

Al igual que en sus visitas anteriores, la agenda oficial no incluye reuniones con su par español Pedro Sánchez ni con miembros del Gobierno del PSOE. El domingo a las 9 volverá a la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de Noticias Argentinas