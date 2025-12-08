El Gobierno reclamó la liberación de Nahuel Gallo al cumplirse un año: denunció que fue una «detención ilegal» en Venezuela

A través de un comunicado que no hace mención al presidente Nicolás Maduro, el gobierno de Javier Milei reclamó por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo. Señaló que fue «una detención ilegal» hace un año en Venezuela. Este lunes por la noche el mandatario argentino viajará a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder opositora del país caribeño.

El reclamo de la familia de Nahuel Gallo, gendarme detenido en Venezuela

Según señaló Infobae, la familia de Nahuel Gallo sabe por testimonios de sobrevivientes, entre ellos el del colombiano Iván Colmenares, que el gendarme enfrenta un régimen de aislamiento y torturas. Hoy, permanece en condición técnica de desaparecido en Venezuela.

Antes del suceso, Nahuel gallo se desempeñaba en la localidad de Uspallata, en Mendoza. Tiene un hijo de casi dos años. “Todo es muy difícil. Sobre todo los primeros días de cada mes, cuando recuerdo a Nahuel haciendo las maletas. Nunca imaginé llegar a un año de esto. Hice todo lo posible por ayudar, pero nada resultó”, expresó su pareja María Alexandra Gómez, según citó el medio de Buenos Aires.

Qué dijo el Gobierno de Milei a un año de la detención de Nahuel Gallo

Desde el Gobierno nacional difundieron un escrito al cumplirse el primer aniversario de su detención. De la redacción del texto participaron los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de Seguridad.

“Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional«, señaló.

En la misma línea, precisaron: “La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas”.

“Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”, sumaron desde la administración libertaria.

Y agregaron: “En este marco, la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación”.

Asimismo, plantearon: “Entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada– y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo.

“El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”, concluyeron.

Noticias Argentinas e Infobae