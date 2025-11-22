Javier Milei profundiza alianzas: recibirá al canciller de Israel antes de reunirse con Donald Trump

Javier Milei profundiza cada vez más sus alianzas con funcionarios internacionales. El presidente tendrá en las próximas semanas una intensa agenda con reuniones claves para ratificar su posicionamiento geopolítico, por esto antes de viajar a Estados Unidos para ver a Donald Trump, recibirá en la Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa’ar.

El objetivo del presidente libertario no es solo fortalecer el vínculo de Argentina con Israel y Estados Unidos, sino también avanzar con algunos de los temas bilaterales que comparte con cada uno.

Entre las actividades de la semana próxima se destaca, en primer lugar, la visita del Ministro de Relaciones Exteriores israelí quien llegará el martes a Buenos Aires acompañado por un grupo de empresarios que buscan invertir en Latinoamérica. En este contexto, el integrante del Gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu viajará primero a Paraguay.

De acuerdo a la información brindada por el sitio Infobae, el mismo martes, el funcionario israelí encabezará un importante evento empresarial para conectar a los inversores que viajarán con él con los representantes de algunas compañías locales.

Fuentes oficiales adelantaron al mismo sitio que durante su visita de dos días, Sa’ar será recibido por Javier Milei en la sede del Gobierno y también por el canciller Pablo Quirno, en el Palacio San Martín.

De alguna de las actividades programadas está previsto que también participe el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, quien hace poco se reunió con miembros del Israel Economic Forum. En esa oportunidad asistieron 35 empresarios de Estados Unidos, Israel, Brasil, Indonesia, Australia, Inglaterra y Sudáfrica.

Por otra parte, Sa’ar también mantendrá encuentros con los titulares de la DAIA, Mauro Berenstein, de la AMIA, Osvaldo Armoza, y con otros representantes de la comunidad judía en Buenos Aires.

Uno de los temas en carpeta es la decisión de la Argentina de trasladar en el 2026 su embajada en Israel a Jerusalén Occidental. Aunque parece un hecho simbólico, la iniciativa es una forma de reconocer el derecho del país de Medio Oriente a establecer su capital en esa antigua ciudad, una posición que ya tomó Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

Otro tema en agenda tiene que ver con las gestiones para la nueva ruta aérea que unirá las ciudades de Buenos Aires y Tel Aviv de manera directa, la cual será operada El Al Israel Airlines.

Javier Milei vuelve a Estados Unidos

Javier Milei después de sus reuniones con el funcionario israelí tiene previsto viajar de nuevo a Estados Unidos. El 5 de diciembre el presidente aterrizará en Washington para presencia en el Kennedy Center el sorteo final de los lugares para el Mundial de Fútbol 2026, que tendrá su sede compartida entre los tres países de América del Norte.

En este evento se reencontrará con Donald Trump que también tiene planeado asistir. Será la primera vez que se verán desde que la Casa Blanca anunció el marco para el acuerdo comercial con Argentina.

El tratado tuvo su puntapié final hace poco cuando Pablo Quirno visitó al secretario de Estado de la administración republicana, Marco Rubio, para concluir con las negociaciones.

«El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EE.UU. en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países», destacó Quirno en sus redes sociales.

En el evento donde se realizará el sorteo Mundial, también estarán otras figuras internacionales como Gianni Infantino, titular de la FIFA.

