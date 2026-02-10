El Gobierno unificó las embajadas ante la Unión Europea y Bélgica: cómo funcionarán ahora

Javier Milei designó a Fernando Iglesias como el nuevo representante de la Argentina ante la Unión Europea.

El gobierno de Javier Milei oficializó la medida en el Boletín Oficial con el objetivo de reducir el gasto público y evitar la duplicidad de estructuras. Aunque las dos representaciones funcionarán ahora en una única oficina en Bruselas, el decreto aclara que se mantendrán intactas las funciones diplomáticas ante el bloque europeo.

En el Decreto 94/2026, se notifica la transferencia de todas las responsabilidades, personal y estructuras administrativas al edificio funcional exclusivo como sede ante Bélgica. Estarán a cargo del embajador en Bélgica Fernando Iglesias, designado en el cargo a inicios de 2026.

La nueva disposición cierra la sede ante la Unión Europea, pero aclarando que:“La unificación no implica la modificación de las respectivas funciones y atribuciones para las cuales fueron creadas”.

Iglesias cuenta con experiencia en periodismo y política, además de un desempeño previo como titular de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Las modificaciones implicadas a la embajada de Bélgica

Según los estipulado en el decreto, la eliminación de una sede diplomática busca evitar duplicidades innecesarias en funciones, personal y recursos, pero preservando la imagen positiva de Argentina para conservar su nivel de participación y representación ante la Unión Europea.

En la elaboración de la medida intervinieron diversas áreas de la Cancillería, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Dirección de Asuntos Jurídicos. La disposición ocurre en el marco de un proceso de recorte estatal. Las parte vinculadas son:

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales

Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior

Dirección General de Asuntos Jurídicos

También se establece que los gastos necesarios para llevar a cabo el proceso de unificación serán atendidos con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 35.

El historial argentino en Bruselas

Tras varias décadas, Argentina mantuvo dos embajadas en territorio belga: una para la relación con el gobierno de Bélgica y otra con el trato de la Unión Europea. Ambas partes dedicadas a la relación política y de exportaciones.

Ante la nueva disposición, el cierre de la embajada con la Unión Europea no implica la modificación de las respectivas funciones y atribuciones para las cuales fueron creadas. A partir de ahora, la representación diplomática funcionará en una única oficina bajo el mando de Fernando Iglesias.