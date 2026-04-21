Alberto Weretilneck anuncia el armado de un instituto, creado en el 2015, y arrastra un gesto político

El gobernador Alberto Weretilneck anunció «el inicio del proceso de conformación» del instituto de Planificación, creado por ley en el 2015 pero nunca puesto en funcionamiento.

El Instituto Autárquico de Planificación para la Integración y el Desarrollo (IAPID) está previsto por la ley 5098 y, este lunes, el primer mandatario informó de su solicitud a la Legislatura para la «designación de dos representantes, uno por la mayoría y otro por la minoría» para la integración de la mesa directiva.

La constitución del mencionado ente tiene un componente político interno; puntualmente, se vincula con el quiebre con el vicegobernador Pedro Pesatti, quien hace una década impulsó esa iniciativa y, en febrero, cuestionó la falta de planificación provincial y recordó que el gobierno nunca conformó ese organismo.

Sin participación del vicegobernador, se define la estructura del nuevo organismo clave

En la apertura legislativa, Weretilneck anunció ese armado, dirigiéndose a Pesatti, y el avance en la definición de los representantes se encuadra en el presente distanciamiento, incluyendo el cierre de la nueva conducción de JSRN por parte del gobernador, sin participación del vice.

El 1° de marzo, Weretilneck adelantó la conformación del instituto, dirigiéndose al vice Pesatti, quien fue el impulsor de la ley en el 2015. Foto: Marcelo Ochoa.

En su gacetilla, el gobierno resalta que la «puesta en funcionamiento» del instituto «forma parte de una decisión política de ordenar, planificar y proyectar el crecimiento de la provincia con una visión integral, articulando áreas clave del Gobierno y sumando representación institucional».

Recuerda que la mesa directiva -según la ley- debe conformarse con «un intendente, que será definido por sorteo entre quienes manifiesten interés», «dos legisladores, uno por la mayoría y otro por la minoría», y «representantes de diferentes ministerios del Poder Ejecutivo».

No hay referencia en la información oficial si el gobernador designó a sus miembros. Fuentes oficiales indicaron que se remitieron notas a Economía, Turismo y Energía para que nombren a representantes y a Gobierno para que defina al intendente que se integrará.

La gacetilla agrega que se «pretende consolidar herramientas de gestión que permitan sostener el rumbo, anticipar escenarios y acompañar el desarrollo productivo y social de toda la provincia, con el gobernador como garante de ese proceso».