El ingreso al Senado de Lorena Villaverde se definirá el próximo 28 de noviembre

El ingreso de Lorena Villaverde al Senado se definirá el próximo viernes 28 de noviembre en la sesión preparatoria de la Cámara Alta. Ayer, en la Comisión de Asuntos Constitucionales se aprobó un dictamen de mayoría en contra de su pliego, en una decisión que no es vinculante pero que sienta una opinión de cara a la sesión definitoria de fin de mes.



La semana que viene la nueva composición del Senado tratará el dictamen de impugnación, con un balance de fuerzas distinto, lo que le podría abrir una puerta al ingreso de Villaverde a la Cámara Alta. La contra es que, según informó Alejandra Vigo, titular Asuntos Constitucionales, la aprobación es por mayoría simple, o sea, la mitad más uno.



El dictamen en contra de la asunción de Villaverde fue impulsada por el kirchnerismo y tuvo como base argumental la impugnación que presentó el PJ de Río Negro el lunes pasado.



Allí se planteó que la actual diputada y senadora electa tiene “inhabilidades morales, éticas y constitucionales”.



Citó como argumento principal la supuesta vinculación de Villaverde con “Fred” Machado, el empresario acusado de narcotráfico que fue extraditado a Estados Unidos semanas atrás, a través del primo del imputado, Claudio Ciccarelli.



También se habló largo y tendido sobre las dos causas que Villaverde habría tenido en Estados Unidos por posesión de drogas.



La impugnación del justicialismo rionegrino aseguró que Villaverde registra antecedentes en distintos fueros, tanto nacionales como extranjeros, además de pedidos de expulsión como los que se hicieron en la Cámara de Diputados en el medio de la campaña electoral y cuando explotó el caso Machado, que se llevó puesto al candidato libertario José Luis Espert.

Impugnaciones contra Martín Soria y Capitanich



Pasadas las 11 de ayer comenzó la sesión de la comisión del Senado y mientras la titular Alejandra Vigo realizaba la apertura, se recibieron dos nuevas impugnaciones, contra Martín Soria una, y otra contra Jorge Capitanich.



En el caso del rionegrino, el planteo en su contra fue de La Libertad Avanza provincial.

Dos senadoras de la región intervinieron en la comisión del Senado que trató el caso de Villaverde.

La primera fue Silvia Sapag, que responde al bloque justicialista.

Silvia Sapag: «Todavía estamos a tiempo para reaccionar»



La neuquina afirmó: “Acá todavía estamos a tiempo para reaccionar y no poner de compañera en nuestras bancas a alguien ligada al narcotráfico y que tiene dos condenas en Estados Unidos”.



Señaló que Fred Machado, actualmente detenido, tiene un primo, Claudio Ciccarelli, que le prestaba camionetas y aviones a José Luis Espert. “¿Quién es Cicarelli? Es el primo de Machado y el compañero y amigo de Villaverde.” Cuestionó además la necesidad de un juez para definir con quiénes compartirán las bancas.



“Cuando el Estado se retira, entra el narcotráfico», afirmó “No necesitamos fallo de un juez para ver a quién vamos a permitir tener sentado en nuestras bancas”, remató.



Aseguró haber recibido una denuncia sobre viajes de Ciccarelli con pasajes oficiales: “Yo he recibido una denuncia de los viajes que Cicarelli hizo con pasajes oficiales, que habrá que investigar.” Mencionó 19 viajes desde Neuquén.

Mónica Silva: «El pueblo conocía todas las impugnaciones»



A su turno, Mónica Silva, con un hilo de voz por problemas en su garganta, explicitó su posición. Silva reconoció que dos de los impugnados eran de Río Negro y que “en las elecciones hubo prácticamente un empate técnico”. Votó el 70% del padrón, afirmó además.



La senadora rionegrina pidió considerar la voluntad popular. “El pueblo conocía todas estas impugnaciones”, remarcó.



Y advirtió que se corría el riesgo de “imponer nuestros argumentos por encima de los que dijo el pueblo de Río Negro”.

Posturas enfrentadas



Durante gran parte de la sesión hubo fuertes cruces sobre la situación de Villaverde.



“No podemos permitir que una persona vinculada con el narcotráfico esté sentada en el Senado”, sentenció José Mayans (Formosa), jefe del bloque kirchnerista de la Cámara alta.



Como se había adelantado, sumaron su rechazo activo a la incorporación de Villaverde el radical Pablo Blanco y el peronista Juan Carlos Romero, este último impulsor del proyecto de ley de Ficha Limpia que el Gobierno ayudó a boicotear en la sesión del pasado 7 de mayo.



Luis Juez (Pro) defendió a la senadora electa de Río Negro, de quien destacó que en todos los casos que la tuvieron involucrada la legisladora terminó con la causa archivada y sobreseída.



“Las causas en el exterior fueron desestimadas y, en el país, la Unidad de Información Financiera se ocupó de despejar cualquier duda”, aseguró el cordobés.



El libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) también defendió a Villaverde. En ese sentido, le recordó al kirchnerismo que “también por dimes y diretes se llegó a vincular con la causa de la efedrina a una persona que llegó a ser ministro del Interior”, en alusión a Aníbal Fernández.



La única manifestación de Villaverde de ayer fue en sus redes sociales.



En Instagram compartió parte de las palabras del senador Ezequiel Atauche, de Jujuy.

“Tenemos que dejar las actuaciones y performance teatrales y empezar a ponerle lógica a esta comisión”, dijo el salteño.



“Acá no hay inhabilidad sobreviniente y los títulos son válidos”, concluyó el senador.