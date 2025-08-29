Neuquén tendrá un nuevo barrio con servicios: 418 familias recibirán sus lotes, cuándo será

La ciudad de Neuquén sumará un nuevo barrio en las próximas semanas. El intendente Mariano Gaido anunció que “418 familias cumplirán el sueño de recibir la tierra en la que podrán construir su futuro”. El loteo se ubica en Z1 y contará con todos los servicios básicos instalados.

Un anuncio que cambia la vida de cientos de familias en Neuquén

Gaido recorrió este viernes la obra acompañado por Julieta Corroza. Recordó que se trata del sexto barrio con lotes con servicios inaugurado por la Municipalidad. “Esto nos muestra que cuando se administra bien se tienen los recursos, y de esta manera se puede invertir en el crecimiento de la ciudad”, afirmó.

El acto de entrega será el 15 de septiembre y estará encabezado por el jefe comunal junto al gobernador, Rolando Figueroa. La inversión supera los 12 mil millones de pesos y, según destacó Gaido, se ejecutó “con fondos propios, gracias al superávit y las cuentas ordenadas”.

Gaido y Corroza recorrieron las obras del nuevo barrio en Z1.

El intendente remarcó que “este desarrollo es un ejemplo para todo el país, ya que con fondos propios podemos realizar obras de esta calidad”. También subrayó que se trata del “único barrio del país que se va a entregar” bajo estas condiciones.

Actualmente, los equipos municipales trabajan en los últimos detalles del terreno. Los lotes serán entregados con cordón cuneta, iluminación LED en todas las calles y conexión a los servicios básicos.

La política de acceso a la tierra ordenada en Neuquén

Gaido destacó que desde el inicio de su gestión se frenaron las tomas de tierras. “Hace cinco años que no tenemos tomas porque hay una política pública que prioriza el acceso a la tierra de manera ordenada”, aseguró.

En este aspecto, resaltó la transparencia en la asignación de los lotes: “tenemos convenios con 40 instituciones de todo tipo, colegiaciones, cooperativas, sector de gremios, inclusive hasta los jóvenes con su cupo”. Según explicó, todos reciben su terreno en tiempo y forma cumpliendo con la documentación requerida.

La obra demandó más de 12 mil millones de pesos de inversión.

El intendente felicitó a los adjudicatarios por el cumplimiento de las cuotas. Más del 90% de los vecinos abona en tiempo y forma, lo que permite seguir avanzando en nuevas obras para la ciudad.

“Esta política pública se ve, se palpa. En una primera etapa, cuando llegamos, nos decían que se iba a fundir la Municipalidad, pero hoy demostramos que quien administra bien puede concretar estos sueños”, remarcó Gaido.

Los detalles finales para la entrega de los lotes en Z1 de Neuquén

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, explicó que ya comenzó “el retiro de la primera capa de las calles y con la consolidación definitiva”. Aseguró que se trabaja “con varias máquinas al mismo tiempo para llegar con todas las calles en condiciones”.

Zapata indicó que “el cien por ciento de las columnas eléctricas ya están levantadas y listas para comenzar, este fin de semana, con el tendido de cables”. También aseguró que la obra avanza en los plazos previstos para la entrega fijada.

En paralelo, el funcionario recordó que en las últimas semanas ya se concretaron alrededor de 300 adjudicaciones. “La semana que viene seguiremos con la entrega de las restantes”, anticipó.

Finalmente, señaló que todo estará listo para el 15 de septiembre: “De esta manera, podremos estar entregando cada uno de los lotes para que los vecinos puedan comenzar la construcción de sus viviendas”.