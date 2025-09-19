El intendente Mariano Gaido inauguró el parque La Trochita y anunció diez nuevos espacios verdes

Se remodeló la réplica de una reliquia ferroviaria de la ciudad (neuquencapital)

El intendente Mariano Gaido inauguró la obra de renovación del sector oeste del Parque Central, que desde ahora se llama “La Trochita”.

El espacio fue diseñado con más de 700 metros cuadrados de juegos y estructuras temáticas que representan un tren y sus vagones.

Incluye hamacas integradoras, calesita, tubos de gateo, lomadas y un piso blando de seguridad, único en la región.

Gaido afirmó que se trata de un nuevo estilo de parque que posiciona a Neuquén con propuestas similares a las de las grandes capitales.

Durante el acto, el jefe comunal anunció la construcción de diez parques más en distintos puntos de la ciudad.

La inversión total de estos desarrollos supera los 3.500 millones de pesos, mientras que la remodelación de “La Trochita” demandó 400 millones.

El intendente señaló que el objetivo es garantizar un equilibrio territorial en materia de espacios verdes modernos y seguros.

“Este lugar estaba desprotegido y ahora es un lugar es de los más lindos de la ciudad”, dijo el intendente Mariano Gaido. (neuquencapital)

La subsecretaria de Espacios Verdes, Patricia Vera, subrayó que la obra refuerza la identidad local al poner en valor la historia ferroviaria.

Vecinos y referentes ferroviarios destacaron la importancia del nuevo parque y lo definieron como un lugar para el disfrute de todas las familias.

Juan González, el arquitecto a cargo de la remodelación del parque, comentó “este lugar necesitaba una remodelación integral del parque que ya contaba con un patinódromo».

Contó que le sumaron un sector de juegos modernos, temáticos, con zonas de descanso, para hacer gimnasio al aire libre y el piso de caucho que es una novedad porque -aseguró- es el primero que instalamos en la ciudad de Neuquén.