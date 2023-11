El Ipross modificará su esquema de contratación a los prestadores

El Ipross impone un tratamiento urgente, empezando por un endeudamiento superior a los 12.000 millones, y el gobernador electo Alberto Weretilneck adelantó cambios contractuales con los prestadores, con controles externos.

Actualmente, la obra social rionegrina otorga cobertura prestacional con contratos y pagos por la cantidad de afiliados. Se trata de los convenios por cápita, es decir, el Ipross acuerda con las federaciones o cámaras de profesionales un monto por el número de personas con cobertura, diferenciada -mayormente- por zonas y prestaciones.

Las partes logran previsibilidad: los prestadores se garantizan ciertos ingresos y el instituto prevé una asignación para esas prácticas.

Su dificultad radica en menores atenciones a las necesarias a -llamada subprestación- ya que el profesional dispone de un pago garantizado. En cambio, el otro régimen se ajusta y se abona por la demanda de los afiliados.

Esto necesita una nueva cultura, es decir, se va pagar efectivamente por lo que se haga, con un valor, con auditorías permanentes» Alberto Weretilneck-Gobernador electo de Río Negro

Este sistema requiere inexorablemente un ágil y efectivo mecanismo de auditorías por parte del Ipross para controlar que los prestadores no registren y facturen prestaciones no cumplidas. Esa tarea no es sencilla para el Estado y, por eso, opta por las contrataciones por capita, es decir, por cantidad, superando los 170 mil en el Ipross.

En Viedma, Weretilneck señaló una modificación central para ese esquema provincial y planteó el regreso al “sistema prestacional” y ratificó que habrá un “control importantísimo”.

“Esto necesita una nueva cultura, es decir, se va pagar efectivamente por lo que se haga, con un valor, con auditorías permanentes y un sistema informático mucho más moderno”, remarcó el próximo gobernador.

Planteó que el control de las prácticas se cumplirá con “auditores externos”. Hoy, la obra social dispone de una docena de profesionales para esa labor.

Afiliados totales 170.000 son los afiliados a la obra social provincial: entre ellos, la mayoría son obligatorios como agentes públicos.

Con la excepción de los centros médicos de Viedma, las restantes prestaciones del Ipross se abonan por convenios capitados. Así, la reforma planteada por el futuro mandatario determinará alteraciones importantes en la vinculación con los privados y, entre ellas, una concentración de los prestadores médicos.

Además, Weretilneck reiteró la implementación de compras unificadas por parte de la obra social y el ministerio de Salud, que aún realizan individualmente. Aludió a la conformación de un banco conjunto de prótesis y la compra centralizada de medicamentos, como aquellos de tratamientos oncológicos.

El inestable presente prestacional de la obra social rionegrina



Economía restringió el envío de fondos a los organismos y el Ipross no es la excepción. Esta baja del flujo incrementó -rápidamente- las obligaciones pendientes, que ya superaban los 12.000 millones de pesos.

Hay reiteradas alertas de cortes de servicios por parte de los prestadores y existen limitaciones de las atenciones.

Recientemente, el presidente del Ipross, Alejandro Marenco se reunió con representantes sindicales y, entre los datos aportados, precisó que las facturas adeudadas sumaban -a agosto pasado- 12.178 millones. Ese volumen equivale a cuatro meses de ingresos proyectados del organismo.

Esos pasivos, incluyendo compromisos de años anteriores, se concentran en los convenios con prestadores -en especial, por atención médica y sanatoriales- que rondaban los 7.250 millones, es decir, el 60% del total de la deuda.

Un 25% equivale a las facturaciones de farmacias y droguerías, con más de 3.000 millones.