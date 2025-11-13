El IUPA llamó a elecciones para definir los miembros del Consejo Superior: cuándo será el comicio

El IUPA tuvo este año más de 3.400 estudiantes de los cuáles 791 son ingresantes.

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) de Roca abrió formalmente el proceso electoral para elegir a los representantes que integrarán su primer Consejo Superior, con comicios previstos para el 15 y 16 de marzo de 2026, paso clave para completar la normalización institucional.

La convocatoria quedó establecida mediante resolución del Rector Normalizador, Gerardo Blanes, en ejercicio de las atribuciones previstas en el Estatuto del IUPA.

La decisión llega en el marco de un constante pedido de la comunidad educativa, tanto gremios como agrupaciones estudiantiles.

El proceso abarca a todos los claustros y permitirá «conformar el órgano de gobierno que dará plena autonomía y representatividad a la Universidad, en un marco de participación democrática y transparencia«, se informó desde la institución.

El llamado incluye la aprobación del cronograma electoral, que ordena cada instancia del proceso: publicación de padrones, presentación de listas, campaña, jornada de votación y escrutinio definitivo.

“Este avance constituye un paso histórico para la vida institucional del IUPA y ratifica el compromiso asumido por el Estado Provincial para acompañar la plena regularización de su estructura de gobierno”, remarcó el rector Blanes.

Pedido reiterado

Tanto gremios como agrupaciones estudiantiles han pedido en reiteradas oportunidades que avance el proceso de normalización para contar con representantes en el órgano de conducción del Instituto.

Actualmente la institución se encuentra en un proceso de normalización de cargos docentes.

En los últimos meses se han producido reclamos gremiales por cuestiones salariales, ya que el IUPA está en una situación paritaria particular.

Cronograma electoral