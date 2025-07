El jefe de Río Negro aclaró qué pasará con los trabajos de Vialidad Nacional en el corto plazo

El jefe de Vialidad Nacional (VN) en Río Negro, Enzo Fullone, habló en medio del proceso de disolución del organismo que decidió el Gobierno de Javier Milei, y aclaró que hasta se empiecen a implementar los cambios se mantienen los trabajos y operativos que está realizando VN. En el caso rionegrino serían el Operativo Nieve y el mantenimiento de la Ruta 22 y algunas mejoras que están planificadas en Roca y Allen, además de trabajos en la Ruta 151.



El funcionario indicó que la “reestructuración” busca que haya más operarios en los trabajos que se realizan en las rutas y menos en la parte administrativa. En el caso de Río Negro el distrito tiene 150 trabajadores y hace un año eran 160. De los 150, 90 son operarios y se está buscando que haya un traspaso mayor hacia las actividades que no son administrativas, dijo Fullone.



“Todas las tareas, funciones y demás competencias siguen con total normalidad. Me refiero al Operativo Nieve, los bacheos y la obra de la rotonda de Choele Choel. No hay ningún cambio drástico en eso. No se desvinculó todavía a nadie”, indicó Fullone.

«En septiembre, cuando salgamos de la veda invernal, vamos a terminar con las otras obras de conservación que faltan en Roca, que eran repavimentar algunos accesos, y también se trabajará en Allen», dijo el jefe de distrito.

“La reestructuración se basa en tener más personal operativo», dijo Fullone



El funcionario explicó que Vialidad Nacional quedará disuelta y pasará a ser parte de tres organismos y que “la reestructuración se basa en tener más personal operativo y eliminar la duplicidad de tareas administrativas” que se producirían en la parte administrativa.



El directivo afirmó que la delegación de Río Negro cuenta con la ventaja de que “es una de las provincias con mayor cantidad de kilómetros de ruta nacional, ronda los 2.400 km, y menor cantidad de agentes por cantidad de kilómetros”.



“Ya veníamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo en tener la mayor cantidad de personal arriba de la ruta, operativo, y en ser lo más eficientes posible hasta que tengamos el organigrama nuevo con las tareas administrativas”, remarcó Fullone.



En cuanto a las Rutas 22 y 151, esta última por la que el gobierno de Alberto Weretilneck, intendentes y cámaras empresarias presentaron una demanda en la Justicia, adelantó que se sigue trabajando en cerrar los contratos de obras caídas para su posterior concesión a privados, en lo que está trabajando la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde.



Fullone señaló que se espera que antes de fin de año se pueda acordar la caída de los contratos, que en la Ruta 22 son cuatro, y en Ruta 151 es uno, para poder dar paso inmediatamente al proceso de concesión, que podría tomar como modelo las iniciativas privadas.

«Estamos tratando de cerrar todos los contratos dentro de la ley, eso lleva una negociación un poco más exhaustiva, pero estamos cerca de cerrar entre dos o tres dentro de los próximos meses. Va a ser antes de final de año«, precisó.

En el caso de la Ruta 151 el contrato vigente es entre el kilómetro tres, en la rotonda del Tercer Puente, y el kilómetro 100. Si se libera ese contrato permitiría dar rápidos pasos hacia la concesión, indicó Fullone.

También indicó que para la 151 estaban previstas obras de mantenimiento previas a la demanda judicial que lideró la provincia.

El plan de conectividad y la ruta por la barda norte de Río Negro



Dentro del plan de conectividad que el organismo elaboró para Río Negro, también está proyectada una ruta por la barda norte entre Chichinales y la zona de Cinco Saltos, en dos tramos con un punto intermedio en la Ruta 6 de Roca.

El tramo Roca-Cinco Saltos chocaría con el proyecto de “ruta de las arenas” que también maneja la provincia de Río Negro y que sería clave para la actividad petrolera.