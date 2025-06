Ruta 22: el jefe de Vialidad Nacional en Río Negro afirmó que «la judicialización no resuelve nada»

El jefe de Vialidad Nacional en Río Negro, Enzo Fullone, rechazó que la judicialización que impulsa el gobernador Alberto Weretilneck para intentar obligar al Gobierno Nacional a mejorar las Rutas 22 y 151. «No resuelve nada, por el contrario retrasa aún más la ejecución de las obras necesarias«, aseguró el funcionario que milita en La Libertad Avanza que lidera la diputada Lorena Villaverde.

En las últimas semanas el mal estado de la Ruta 22, principalmente el tramo entre Roca y Cipolletti, y la Ruta 151, entre Cipolletti y Catriel, se transformó en un tema de intenso debate político.

Weretilneck, sus ministros, e intendentes aliados, incluso con el apoyo de la jefa comunal de Roca, María Emilia Soria, apoyaron la idea de recurrir a la Justicia para intentar que el Gobierno de Javier Milei realice las obras necesarias para mejorar las dos rutas nacionales.

Enzo Fullone, jefe de distrito de Vialidad Nacional en Río Negro.

Los dos últimos capítulos en reclamo de mejoras fueron esta semana en Neuquén, el primero, con la presencia de Weretilneck y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reclamando obras de infraestructura vial en el Alto Valle, que beneficien también la actividad petrolera de Vaca Muerta.

El segundo capítulo fue el mismo día pero en Roca, donde Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti, y la propia María Emilia Soria, lideraron una reunión con empresarios y legisladores convocados por al CAIC, lo que generó un fuerte rechazo de La Libertad Avanza de Río Negro.

Es en este escenario que Fullone afirmó ante Diario RÍO NEGRO que intentar judicializar obras públicas inconclusas constituye un grave retroceso político e institucional

Enzo Fullone: la judicialización «carece de sustento técnico y estratégico»

La iniciativa, afirmó Fullone, «impulsada desde el gobierno provincial y secundada por algunos intendentes y organizaciones afines a la vieja política, carece de sustento técnico y estratégico. Además, pone en riesgo inmediato el clima de inversión y cooperación que Río Negro necesita con urgencia».



Para el jefe de Vialidad Nacional Río Negro la judicialización «bloquea soluciones concretas, ahuyenta inversiones y paraliza proyectos en marcha». «¿Qué empresario va a comprometer su capital en una provincia donde las reglas se dirimen en los tribunales en lugar de respetarse los contratos?», se preguntó el funcionario nacional, que suena como posible candidato a diputado nacional por LLA en las legislativas de octubre.

Fullone dijo que el modelo de obra pública ha demostrado ser ineficiente, opaco y vulnerable a la corrupción. «Ese modelo hoy tiene nombre propio: Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción en la obra pública».

El funcionario aseguró que ahora se debe apuntar al modelo de concesiones de rutas a sectores privados.

«La obra pública no puede seguir siendo rehén de especulaciones políticas. No podemos volver a judicializar lo que la política no supo resolver en décadas«, aseguró Fullone.