Manuel Adorni oficializó su renuncia al directorio de YPF este miércoles: se prepara el ingreso de Santilli

Luego de su reciente salida de la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni formalizó este miércoles 1 de julio su renuncia al directorio de YPF, puesto que ocupaba en representación del Estado. La decisión fue comunicada directamente a la cúpula de la empresa y así marcar su alejamiento definitivo de la función pública en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra.

La dimisión se instrumentó mediante un texto breve dirigido al presidente de la petrolera, Horacio Marín. “De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A”, señala el escrito firmado por el exfuncionario, según detalló el portal Infobae.

Tras esta notificación, el directorio de la petrolera deberá reunirse para aceptar la salida siguiendo los mecanismos previstos. De acuerdo con fuentes oficiales, la cumbre se llevaría a cabo el miércoles de la próxima semana. En ese mismo encuentro, se espera que los accionistas traten y definan el ingreso de Diego Santilli —flamante titular de ministros— para ocupar la vacante en la representación estatal.

Adorni se aleja del Estado mientras Milei reivindica su gestión

La salida de YPF completa el proceso de retirada que Adorni inició el último sábado, cuando hizo pública la carta en la que comunicó su renuncia a la Jefatura de Gabinete, cargo que ocupaba desde noviembre de 2025. En ese documento, atribuyó su decisión al desgaste personal y familiar, afirmando que no podía seguir exponiendo a su entorno a una «carnicería mediática».

Mientras se reconfigura la representación estatal en YPF, el presidente Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli en la Casa Rosada y aprovechó la ocasión para reiterar su firme respaldo a la figura de Adorni.

“Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta”, sostuvo Milei ante la prensa, criticando lo que consideró una lógica de condena anticipada. “¿La justicia ya se expidió al respecto? ¿Es que hay una sentencia? ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la justicia?”, cuestionó el mandatario.

El Presidente negó además que la renuncia respondiera al riesgo de una interpelación parlamentaria o una moción de censura en el Congreso, asegurando que el detonante exclusivo fueron las agresiones contra los hijos del exfuncionario.

¿La Justicia se expidió? ¿Hay una sentencia? ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia? No se puede condenar a un hombre inocente», cuestionó.

La secretaria de Manuel Adorni confesó compras millonarias en nombre del exministro

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó este miércoles un capítulo explosivo en los tribunales federales. Su exsecretaria privada, Gisela Kocsis, declaró como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita y confirmó que el entramado de compras encubiertas era una práctica habitual. La Justicia consolidó la hipótesis de que el exjefe de Gabinete utilizaba las tarjetas de crédito de sus subordinados para adquirir bienes de lujo y luego les devolvía los montos en dinero en efectivo, eludiendo los controles de la AFIP.

Kocsis rompió el silencio con una frase que expuso la dinámica diaria en Casa Rosada: “Yo me encargaba de las gestiones personales de Adorni”. Acto seguido, detalló una secuencia de consumos millonarios que el exvocero de Javier Milei realizó sin dejar su nombre asentado en ningún registro comercial, derivando el rastro informático hacia el patrimonio de sus empleados.

Los consumos rendidos por la exsecretaria privada desnudan un nivel de gasto que, para los peritos de Comodoro Py, resulta imposible de costear con el salario estatal de $3,5 millones que percibía el exfuncionario. Según la documentación que reveló Infobae, Kocsis financió los siguientes bienes:

Blanquería de alta gama: una compra por $8.183.303,25 en la firma Rosen The Store para adquirir sábanas y artículos exclusivos destinados a equipar su casa de fin de semana en el country Indio Cuá .

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el pago de por un lavarropas y un lavavajillas de la marca Whirlpool. Detalles de confort: un gasto de $400.000 ejecutado en junio de 2025 destinado exclusivamente a la compra de almohadas.

En cada una de estas transacciones, la secretaria ejecutaba el pago electrónico con sus cuentas personales y Adorni le restituía los billetes mano en mano. Ante la gravedad de su declaración, la mujer se comprometió a entregar las copias de los resúmenes bancarios para blindar su testimonio y evitar acusaciones por falso testimonio.