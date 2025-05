El Justicialismo de Chubut en “modo Milei”: «no paga traidores» y comenzó con las expulsiones

A mediados de marzo pasado, la conducción del Justicialismo de Chubut había anticipado que el partido tomaría decisiones con dirigentes que tendieron lazos con otros partidos. En definitiva, con aquellos que están colaborando con el gobernador Ignacio Torres o compitieron en elecciones con agrupaciones vecinales. La semana pasada, anunciaron que serían expulsados. En «modo Javier Milei» y como lo anticipó este diario, el PJ chubutense “no paga traidores”, igual que los emperadores romanos. Este martes, el Tribunal de Disciplina del partido creado por el General Perón resolvió avanzar con la desafiliación de reconocidos dirigentes y militantes. Si bien se conocieron los nombres de los más encumbrados, la lista llegaría a 100.

Cabe recordar que tras el desplante en el Tedeum del 25 de Mayo al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Jorge Macri (a quien lo dejó con la mano extendida) e ignorar a la vicepresidenta Victoria Villarroel, el presidente de la Nación tituló un texto en su cuenta X (ex tuiter) que “Roma no paga traidores”. Es una expresión que advierte que la traición no es recompensada. Se le atribuye al cónsul romano Quinto Servilio Cepión en el año 139 a. C.

Gustavo Mac Karthy, ex vicegobernador, expulsado del PJ d Chubut.

Gustavo Mac Karthy (ex vicegobernador y continuador de una familia con historia peronista en la provincia), Guillermo Almirón (hoy formando parte del gabinete de Torres), Leyla Lloyd Jones (ex concejal y diputada provincial), Jorge “Loma” Ávila (secretario general de los petroleros y diputado nacional por la lista de Torres) y el intendente de El Hoyo César Salamín son algunos de los dirigentes que recibieron una carta documento en la que la conducción del partido les hace saber que “se ha iniciado un proceso interno por inconducta partidaria según lo establecido por la carta orgánica del partido”. Esto es, el paso previo a la expulsión como afiliados.

El presidente del PJ Gustavo Fita había dado algunas pistas sobre lo que ahora está pasando. Había calificado de “panqueques” y “marionetas políticas” a aquellos que habían emigrado a otros espacios.

La medida del Tribunal de Disciplina se sustenta en que cada uno de los dirigentes mencionados fue candidato en 2023 por otros espacios políticos. El único de los notificados que respondió la carta documento fue Gustavo Mac Karthy, aunque no tuvo espacio para ampliar sus argumentos y también formará, con seguridad, parte del grupo de desafiliados.

Jorge “Loma” Ávila, secretario general de los petroleros y diputado nacional por la lista de Torres, otro de los expulsados.

Mac Karthy fue candidato a intendente de Trelew por el Plich (un partido provincial) en 2023; Lloyd Jones también se presentó en Trelew por otro partido político. Guillermo Almirón fue candidato de Despierta Chubut en Comodoro Rivadavia y forma parte del Gobierno provincial, así como “Loma” Ávila es diputado nacional por ese mismo frente, por el que también fue candidato César Salamín en El Hoyo.

De esta manera, la atribulada conducción justicialista de Chubut vuelve a sorprender con sus decisiones. En el peor momento del PJ, tras ostentar el poder durante 20 años en la provincia, va sumando medidas que alejan a una buena parte de la dirigencia y los militantes. Aunque no midió a todos con la misma vara, al menos por el momento.

Hay quienes se fueron sin decir adiós en otras elecciones. Pero al parecer quedaron en el olvido. Y no están incluidos en aquella lejana frase del emperador romano, que hace pocos días revivió el presidente.