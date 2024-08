El mensaje de Cristina Kirchner antes de su declaración: «Duermen protegidos por Comodoro Py»

Cristina Kirchner declarará mañana miércoles en la causa por el intento de magnicidio, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. En la previa, compartió un duro mensaje a través de las redes sociales.

Mañana iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022. ¿De los autores intelectuales y de los financiadores?… Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py.



De lo poco que… pic.twitter.com/E3jAL8FLSZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 13, 2024

“Mañana iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022. ¿De los autores intelectuales y de los financiadores?… Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py”, denunció la exmandataria a través de su cuenta de X.

Y siguió: «De lo poco que se ha publicado sobre dicho proceso en los medios de comunicación hegemónicos (que claramente lo han invisibilizado), siempre dirigen sus crónicas a acusar a la custodia que tenía como vicepresidenta como responsable del hecho. No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona».

Junto a su mensaje, Kirchner compartió un video para reafirmar “su mirada despojada de cualquier subjetividad” sobre el tratamiento de la investigación desde sus inicios.

«Esa noche la jueza a cargo de la investigación y su equipo no durmieron, la investigación tendría tiempo para dormir después, porque si en las películas unen los hilos para descifrar los casos, los hilos de esta historia no hicieron más que enmarañarse«, dice la voz en off del contenido audiovisual compartido.

Además, agrega que el “celular del tirador fue misteriosamente despojado de su memoria” y que en la investigación se “perdió en algún cajón” la relación que habría entre “la femme fatale y grupos violentos relacionados financieramente con empresas de la familia de un ex y futuro responsable de la economía argentina”. Justo en este momento el video muestra imágenes del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Además, Kirchner apuntó contra el diputado del PRO y exfuncionario macrista Gerardo Millman, que aparece en la causa tras la declaración de un testigo que asegura que 48 horas antes del atentado escuchó que el legislador dijo: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa”. La publicación de la expresidenta apunta a que existen relaciones entre Millman y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“En esta historia nada cierra, quizás porque no es una película. En el cine podemos quedarnos tranquilos, porque sabemos que podemos volver a nuestra vida cotidiana sanos y salvos. La diferencia es que aquí no podemos apagar las pantallas. Las antorchas del odio han llegado a todos los niveles del poder. ¿Quién dio la orden de matar a Cristina?”, finaliza el video.

Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: dirigentes kirchneristas la acompañarán a declarar

El juicio por el atentado a Cristina Kirchner avanza y la expresidenta volverá a concurrir a los tribunales de Comodoro Py para declarar por el ataque perpetrado en su contra el pasado 1 de septiembre del año 2022.

Cómo en otras ocasiones, dirigentes kirchneristas acompañarán a la expresidenta que, tras su declaración, se trasladará hasta la sede del Instituto Patria.

“No fue un intento de homicidios, sino de magni-femicidio. Y nosotros vamos a estar acompañando, dirigentes representativos de la provincia de Buenos Aires, y calculo que del todo el país también”, adelantó la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, en diálogo con Radio La Red.

Mendoza, que viajó a México con CFK, planteó las dudas que hay con relación al avance de la investigación: “La jueza no está a la altura, se ha pedido la recusación; no sabemos quién mandó a matar a Cristina”, aseguró.

Cómo planteó Infobae, en la antesala de la declaración, el kirchnerismo intentará ganar la agenda de la conversación política que hoy por hoy tiene al peronismo en el centro de la escena producto de la situación de Fernández. Así, el pasado fin de semana, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, señaló a este medio que “Cristina Fernández de Kirchner no es sujeto de derecho para la Justicia argentina. Siempre será acusada, pero nunca víctima. La persiguen por lo que hizo bien, por todo lo que le dio al pueblo argentino”.

Fernández también fue una de las dirigentes que acompañó a Cristina Kirchner durante su viaje por México. Las actividades de la exmandataria incluyeron distintas disertaciones y encuentros como el que tuvo con la presidenta electa de México, Claudia Schenbaum. También estuvo acompañada por la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti; el senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli y la ex diputada nacional e integrante del Instituto Patria, Claudia Bernazza.

“Lo más fácil será acusar a “Los Copitos” vendedores de nubes de azúcar, ¿de película, no? Nosotros y nosotras queremos saber quién mandó a matar a Cristina”, planteó Fernández. También pidió “que la jueza (María Eugenia) Capuchetti le explique a la sociedad qué pasó con el celular secuestrado de (Fernando) Sabag Montiel, que apareció borrado y roto mientras estaba en su custodia”.